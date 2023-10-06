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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Şenol güneş istifa etti! Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? - BJK haberleri - Beşiktaş Haberleri

        SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi sona erdi

        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş istifa etti! Kulüpten yapılan açıklama, "Şenol Güneş'e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 12:00 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:48
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        Şenol Güneş istifa etti!
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        Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde dün aldığı Lugano yenilgisinin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

        Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş görevinden istifa etti.

        Dün statta yönetimle maçın ardından bir araya gelen Güneş, bugün istifasını sundu.

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        Beşiktaş'tan istifayla ilgili şu açıklama geldi:

        "Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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        BURAK YILMAZ TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

        Beşiktaş'ın pazar günü İstanbulspor ile oynayacağı lig maçında yardımcı antrenör Burak Yılmaz takımın başında olacak.

        İKİNCİ DÖNEMİ KÖTÜ BİTTİ

        Üst üste başarısız sonuçların ardından Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Başarılı teknik adam, siyah beyazlı takımın başındaki ikinci döneminde istediği sonuçları alamadı.

        BU SEZONUN PERFORMANSI

        Şenol Güneş ikinci döneminde Beşiktaş'ta toplam 41 maçta; 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Daha önce 2015 yılından 2019 yılına kadar Beşiktaş'ta görev yapan Güneş, o dönemi 198 maçta 116 galibiyet, 45 beraberlik ve 37 yenilgi ile tamamlamıştı.

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        EN KÖTÜ PERFORMANS

        Teknik Direktör Şenol Güneş de Beşiktaş kariyerinin ilk haftaları baz alındığında en kötü performansını sergiledi.

        DAHA ÖNCE 2 YENİLGİ YAŞAMAMIŞTI

        Siyah-beyazlılarda altıncı sezonunu geçiren Güneş, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarının başında takımda görevde bulunuyordu. 71 yaşındaki teknik adam, söz konusu sezonların hiçbirinde ilk 6 haftada 2 yenilgi yaşamamıştı.

        Güneş, sezon başı itibariyle Beşiktaş'ın başında en düşük puanı toplayıp, en çok gol yenilen ve en az gol atma sayısına ulaşılan sezonunu yaşadı.

        Son olarak Lugano'ya 2-0'dan 3-2 mağlup olan siyah beyazlı takımda taraftarın yoğun protestosu sonrası Güneş, görevinden ayrıldı.

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