Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde dün aldığı Lugano yenilgisinin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş görevinden istifa etti.

Dün statta yönetimle maçın ardından bir araya gelen Güneş, bugün istifasını sundu.

Beşiktaş'tan istifayla ilgili şu açıklama geldi:

"Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

BURAK YILMAZ TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Beşiktaş'ın pazar günü İstanbulspor ile oynayacağı lig maçında yardımcı antrenör Burak Yılmaz takımın başında olacak.

İKİNCİ DÖNEMİ KÖTÜ BİTTİ

Üst üste başarısız sonuçların ardından Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Başarılı teknik adam, siyah beyazlı takımın başındaki ikinci döneminde istediği sonuçları alamadı.

BU SEZONUN PERFORMANSI

Şenol Güneş ikinci döneminde Beşiktaş'ta toplam 41 maçta; 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Daha önce 2015 yılından 2019 yılına kadar Beşiktaş'ta görev yapan Güneş, o dönemi 198 maçta 116 galibiyet, 45 beraberlik ve 37 yenilgi ile tamamlamıştı.

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EN KÖTÜ PERFORMANS

Teknik Direktör Şenol Güneş de Beşiktaş kariyerinin ilk haftaları baz alındığında en kötü performansını sergiledi.

DAHA ÖNCE 2 YENİLGİ YAŞAMAMIŞTI

Siyah-beyazlılarda altıncı sezonunu geçiren Güneş, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarının başında takımda görevde bulunuyordu. 71 yaşındaki teknik adam, söz konusu sezonların hiçbirinde ilk 6 haftada 2 yenilgi yaşamamıştı.

Güneş, sezon başı itibariyle Beşiktaş'ın başında en düşük puanı toplayıp, en çok gol yenilen ve en az gol atma sayısına ulaşılan sezonunu yaşadı.

Son olarak Lugano'ya 2-0'dan 3-2 mağlup olan siyah beyazlı takımda taraftarın yoğun protestosu sonrası Güneş, görevinden ayrıldı.