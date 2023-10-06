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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş, seçim kararı aldı! Şenol Güneş istifa etti! - Beşiktaş haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş seçime gidiyor

        UEFA Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Lugano'ya sahasında 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim, gelen "İstifa" tepkileri üzerine olağanüstü kongre kararı aldı. Söz konusu gelişmenin yanı sıra teknik direktör Şenol Güneş'in de görevinden istifa ettiği açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 12:18 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:48
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        Beşiktaş yönetiminden yapılan açıklama şu şekilde:

        "Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir."

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