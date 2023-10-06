Son dakika haberi Beşiktaş seçime gidiyor
UEFA Konferans Ligi D Grubu 2. maçında Lugano'ya sahasında 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim, gelen "İstifa" tepkileri üzerine olağanüstü kongre kararı aldı. Söz konusu gelişmenin yanı sıra teknik direktör Şenol Güneş'in de görevinden istifa ettiği açıklandı.
Giriş: 06.10.2023 - 12:18 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:48
Beşiktaş yönetiminden yapılan açıklama şu şekilde:
"Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir."