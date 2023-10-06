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        Haberler Dünya ABD'de bir cenazeevinde çürümüş 115 cansız beden bulundu

        ABD'de bir cenazeevinde çürümüş 115 cansız beden bulundu

        ABD'de 'Doğaya Dönüş' ismini taşıyan cenazeevinde bir skandal ortaya çıktı. Etrafa yayılan kötü koku nedeniyle çevredekilerin şikayeti üzerine, "Doğaya Dönüş Cenazeevi"nde inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonucunda uygunsuz şekilde bekletilen çürümüş 115 cesede rastlandığı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 23:09 Güncelleme: 06.10.2023 - 23:10
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        115 cansız beden bulundu
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        ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenazeevinde, şikayet üzerine yapılan aramada, 115 çürümüş cansız beden kalıntılarına rastlandığı açıklandı.

        KURUMUN İSMİ: DOĞAYA DÖNÜŞ CENAZEEVİ

        Fremont İlçe Polis Ofisinden yapılan açıklamada, etrafa yayılan kötü koku nedeniyle çevredekilerin şikayeti üzerine, "Doğaya Dönüş Cenazeevi"nde inceleme yapıldığı belirtildi.

        115 CANSIZ BEDEN

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        Açıklamada, yapılan inceleme sonucunda uygunsuz şekilde bekletilen çürümüş 115 cansız bedene rastlandığı kaydedildi.

        İlçe Şerifi Allen Cooper, soruşturmanın ilerleyebilmesi ve çürümüş cansız beden kalıntılarının kimlere ait olduğunun tespit edilebilmesi için ailelere çağrıda bulundu.

        MORGLARA KALDIRILDI

        Freemont polisi, cenazeevinde bekletilen cansız beden kalıntılarının sağlığı tehdit edecek bir durum oluşturmadığını bildirdi.

        Colorado eyaleti yasalarına göre, 24 saat içinde gömülmeyen cenazelerin morglarda soğutulması gerekiyor.

        Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir

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        #ABD
        #Doğaya Dönüş Cezavi
        #Colorado
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