Beşiktaş'ta 3 ayda kaos! 3 istifa ve kongre kararı...

Beşiktaş'ta Konferans Ligi'nde alınan Lugano yenilgisinin ardından ortalık karıştı. Siyah-beyazlı taraftarların bir süredir yönetime yönelik devam eden protestoları dün tavan yaparken Dolmabahçe'de oldukça hareketli saatler yaşandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın ardından stadı terk etmeyip yaklaşık 1.5 saat protestolarını sürdürürken yönetim de teknik direktör Şenol Güneş'le birlikte statta toplantı yaptı.

Yaklaşık 3 saatin ardından Güneş özel aracı ile stattan ayrılırken yönetim kurulu toplantısı devam etti. Kritik gecede 4. saatin sonunda ise başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler açıklama yapmadan stattan ayrıldı.

Beşiktaş'ta bugün ise yine oldukça hareketli başladı. Önce teknik direktör Şenol Güneş istifa ederken yönetim de olağanüstü kongre kararı aldı. Kongrenin en geç aralık ayı başında yapılacağı duyurulurken siyah-beyazlılarda son 3 ayda yaşananlar dikkat çekti. İşte Beşiktaş'taki kaosun kronolojisi...

Geçen sezonu oldukça umutlu bitirilen sezonun ardından transfer dönemi beklendiği gibi geçmedi. Hedeflenen isimlerden beklediği yanıtları alamayan siyah-beyazlılarda transferler de kampa yetişmedi. Eleştirilerin odağına yerleşen sportif direktör Ceyhun Kazancı, 23 Temmuz'da istifa kararı alırken 26 Temmuz'da görevinden resmen ayrıldı.

Beşiktaş'ta transfer süreci devam ederken 22 Ağustos'ta bir başka şok da yönetimde yaşandı. Asbaşkan Serhan Çetinsaya, istifa kararı aldı. Çetinsaya'nın istifası 8 Eylül'de resmen kabul edildi. Çetinsaya, düzenlediği basın toplantısında Sergio Ramos transferinin olmamasının istifa sebebinde bardağı taşıran son nokta olduğunu açıkladı. Çetinsaya, "Bir futbolcunun transferinin olmaması, istifa sebebim değildi. Bu sadece dolu olan bardağa atılan son damlaydı. Başkanımızla geçenlerde baş başa bir yemek yedik. Onun da istifa sürecimdeki kırgınlıkları anladığını düşünüyorum. Çocukluğumdan bu yana en büyük hayalim Beşiktaş yöneticisi olmaktı. Ben en büyük hayalimden vazgeçtim. Bu durum duygusal olarak zaten çok önemli bir karardı. Belki ilerleyen günlerde bu karardan dolayı üzülecek miyim, pişman olacak mıyım bilmiyorum. Bugün bu olması gerekiyordu ve oldu" dedi.

VE 6 EKİM: GÜNEŞ GİTTİ, YÖNETİM KONGRE KARARI ALDI

Beşiktaş'ta 5 Ekim'de Lugano ile oynanan Konferans Ligi maçı ise tam anlamıyla kaosa yol açtı. 2-0 önde olduğu maçta rakibine son 10 dakikada yediği gollerle 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta yönetime ve Şenol Güneş'e yönelik protestolar maç sonuna taştı. Yönetim ve Güneş statta olağanüstü toplanırken 4 saatlik zirve açıklama gelmeden noktalandı. 6 Ekim yani bugün ise peşpeşe iki karar gündemi sarstı.

Önce Şenol Güneş, ikinci kez geldiği Beşiktaş'tan istifa ederek ayrıldı. Sonra da Ahmet Nur Çebi yönetimi olağanüstü kongre kararı aldı.

Beşiktaş'ta 3 ayda yaşanan bu gelişmelerin ardından önümüzdeki günler merak konusu oldu.