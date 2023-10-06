Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın ihanetini 20 yıl sonra itiraf etti

David Beckham, ihanet iddiaları hakkında hiçbir zaman konuşmadı. Rebecca Loos ise bu konuda; "O yalnızdı. Birlikte özel zamanlar geçirdik ve ben onu mutlu ediyordum. Evli olan oydu. Beni baştan çıkaran oydu. Sözlerini tutmayan ve kötü davranan oydu; ama karalanan da bendim" dedi.

David Beckham, Rebecca Loos'un anlattığı her şeyi yalanladı ama bu konuda herhangi bir yasal adım da atmadı.

Victoria Beckham, aradan geçen 20 yılın ardından bu ihanetin ardından gelen ayların kendisi için ne kadar zorlu olduğunu ilk kez bu kadar açık şekilde getirdi.