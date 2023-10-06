Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hasta ve hasta yakınları, tartıştıkları 3 doktora saldırdı. Yaralanan doktorlar tedaviye alındı.

TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Olay, saat 14.45 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan Fatih Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta ve hasta yakınları, aile hekimleri A.M.K., S.E. ve Y.S. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hasta ve yakınları, daha sonra tekme- tokat doktorlara saldırdı. Sağlık merkezinde bulunan hastalar kavgayı ayırmaya çalışırken korku dolu anlar yaşandı.