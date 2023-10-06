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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da akılalmaz olay: Kuaför çırağı, iş yeri sahibinin kedisini darbetti - Güncel haberler

        Kuaför çırağı, iş yeri sahibinin kedisini darbetti

        Antalya'da, işe aldığı kuaför çırağın yaptıklarını gören 38 yaşındaki iş yeri sahibi Mehmet Yiğit büyük şok yaşadı. Kuaför çırağı M.A.'nın kendisini tırmaladığı gerekçesiyle 2 yaşındaki kediyi tekmelediğini gören Yiğit, olayı polise bildirip şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 22:04 Güncelleme: 06.10.2023 - 22:09
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        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
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        Antalya'da, kuaför çırağı M.A.'nın (14), kendisini tırmaladığı gerekçesiyle 2 yaşındaki kediyi tekmelediği anlar güvenlik kamerasından tespit edildi. 5 dakika 22 saniyelik görüntüde M.A.'nın kediye 50 tekme attığı, 10 defadan fazla duvara ve yere vurduğu görüldü. İş yeri sahibi Mehmet Yiğit (38), durumu polise bildirip, şikayetçi oldu.

        Olay, 4 Ekim'de, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Bulvarı'ndaki erkek kuaföründe meydana geldi. Mehmet Yiğit, 2 yıl önce sahiplenip, 'Çakıl' adını verdiği kediyi, çalıştığı kuaför salonunda beslemeye başladı. Gün içinde hareketli ve sevecen tavırlar sergileyen Çakıl'ın 1 haftadır sürekli yattığını ve yürüyüşünde aksamalar olduğunu gören Yiğit, kediyi veterinere götürdü. Muayenede kedinin sol arka patisinde tırnak kırılması olduğu belirlenip, tedaviye başlandı.

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        KEDİYE ŞİDDET KAMERADA

        Akşama kadar kedisini hiç yalnız bırakmadığı halde duruma anlam veremeyen Mehmet Yiğit, kamera kayıtlarını incelediğinde, Çıraklık Meslek Okulu öğrencisi olan ve kuaförde meslek edinmek için çalışan M.A.'nın kediye işkenceye varacak davranışlarda bulunduğunu gördü. Yiğit, kuaförde kimsenin olmadığı saatlerde M.A.'nın kediyi ense kısmından tutup arka odaya götürdüğünü ve defalarca tekmelediğini, duvara vurduğunu ve yere yatırıp başına bastığını gördü. 5 dakika 22 saniyelik güvenlik kamerası kaydında M.A.'nın, defalarca kaçan kediyi tekrar yakalayıp arka odaya götürüp darbettiği görüldü. M.A., aralıklarla süren olayda, 10'dan fazla kez duvara ve yere fırlattığı kediye 50 kez tekme attı. Şiddet olayı aynı kuaförde çalışan başka çırağın dükkana gelmesiyle sona erdi.

        "BU CANİLİK"

        Görüntüleri izledikten sonra durumu polise bildiren Mehmet Yiğit, M.A.'dan şikayetçi oldu. M.A.'ya kediye neden şiddet uyguladığını sorduğunu anlatan Yiğit, Şüpheleniyordum zaten. Normal zamanlarda kedi, M.A.'yı görünce kaçmaya başlıyordu. Sürekli darbediyormuş demek ki. Görünce elim ayağım titredi. Bu benim çocuğum. Bir anne baba çocuğuyla ilgili ne hissederse aynısını hissettim. Bu canilik. Neden yaptığını sordum ve bana kendisini tırmaladığı için yaptığını söyledi. Hiç kimseyi tırmalamadı bugüne kadar diye konuştu.

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