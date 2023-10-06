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        Haberler Magazin 'Taylor Swift: The Eras Tour'un ön satışı 100 milyon doları aştı - Günün magazin haberleri

        'Taylor Swift: The Eras Tour'un ön satışı 100 milyon doları aştı

        Taylor Swift'in turne filmi 'Taylor Swift: The Eras Tour', gösterimde girmeden önce satışa çıkan biletlerinden 100 milyon dolar gelir sağlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 15:41 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:41
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        • 1

          Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in turne filmi 'Taylor Swift: The Eras Tour' gösterime 13 Ekim'de girecek. Ünlü şarkıcının dünya turnesinde bir fenomene dönüştüğü başarısını anlatan film, izleyiciyle 100 ülkede yaklaşık 8.500 salonda buluşacak.

        • 2

          Taylor Swift'in sosyal medya paylaşımında, "Dünya çapında yaptığımız tek şey turne değil. 'The Eras Tour' konser filminin dünya çapında gösterime gireceğini duyurmak beni heyecanlandırıyor" dediği 'Taylor Swift: The Eras Tour'un biletleri ön satışa sunuldu. Yoğun talep gören ön satış biletleriden an itibarıyla 100 milyon dolar gelir sağlandı.

        • 3

          Taylor Swift, Sam Wrench'in yönettiği 'Taylor Swift: The Eras Tour'da başrolleri; Amanda Balen, Taylor Banks ile paylaştı

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Çalışkan

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