'Taylor Swift: The Eras Tour'un ön satışı 100 milyon doları aştı
Taylor Swift'in turne filmi 'Taylor Swift: The Eras Tour', gösterimde girmeden önce satışa çıkan biletlerinden 100 milyon dolar gelir sağlandı
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Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift'in turne filmi 'Taylor Swift: The Eras Tour' gösterime 13 Ekim'de girecek. Ünlü şarkıcının dünya turnesinde bir fenomene dönüştüğü başarısını anlatan film, izleyiciyle 100 ülkede yaklaşık 8.500 salonda buluşacak.
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Taylor Swift'in sosyal medya paylaşımında, "Dünya çapında yaptığımız tek şey turne değil. 'The Eras Tour' konser filminin dünya çapında gösterime gireceğini duyurmak beni heyecanlandırıyor" dediği 'Taylor Swift: The Eras Tour'un biletleri ön satışa sunuldu. Yoğun talep gören ön satış biletleriden an itibarıyla 100 milyon dolar gelir sağlandı.
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