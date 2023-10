'Taylor Swift: The Eras Tour'un ön satışı 100 milyon doları aştı

Taylor Swift'in sosyal medya paylaşımında, "Dünya çapında yaptığımız tek şey turne değil. 'The Eras Tour' konser filminin dünya çapında gösterime gireceğini duyurmak beni heyecanlandırıyor" dediği 'Taylor Swift: The Eras Tour'un biletleri ön satışa sunuldu. Yoğun talep gören ön satış biletleriden an itibarıyla 100 milyon dolar gelir sağlandı.