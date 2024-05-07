Adana'da ham karpuz timi görev başında

"GÜNDE 40-50 TARLAYA GİDİYORUZ"

Kökçüoğlu, yaz aylarında severek tüketilen karpuzda en büyük sorununun erken hasat olduğunu dile getirdi.

Bu durumun önüne geçmek, hem üreticiyi hem tüketiciyi hem de ürünün ticaretini yapanları korumak için ham karpuz timlerinin iş başında olduğunu anlatan Kökçüoğlu, "Oluşturduğumuz bu timler vasıtasıyla ortalama günde 40-50 tarlaya gidiyoruz. Teknik ekipten oluşan bu timdeki görevli arkadaşlarımız, karpuzu keserek tadına, kokusuna, rengine bakıyorlar. Eğer hasat olgunluğuna ulaşmışsa izin veriyoruz. Ulaşmamışsa bu karpuzların hasadını engelliyor, beklemeye alıyoruz." diye konuştu.

Kökçüoğlu, timin emniyet güçlerinden destek alarak yollarda da kontrol yaptığını belirterek, "Yol kontrollerimizde tespit ettiğimiz ham karpuzların imhasına karar veriyoruz. Böylece bir Türkiye markası olan Adana karpuzunun marka değerini korumuş oluyoruz. Vatandaşlarımızın manavdan, marketten aldıkları karpuzları gönül rahatlığıyla ham olmadığından emin olarak evlerine götürüp tüketmelerine vesile oluyoruz." ifadesini kullandı.