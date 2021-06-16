Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen etkinliğin açılışında, kooperatifçiliğin ekonomik hayatın önemli unsuru olduğunu söyledi.
Türkiye'de çok sayıda kooperatif olduğunu ifade eden Uçarmak, "Bakanlık olarak Kooperatifler Kanunu ile alakalı, yani bu alanın sorunlarını bir süredir gözlüyoruz. Türkiye'de kooperatifçilikle ilgili sözü olan herkesi dinliyoruz. Geldiğimiz nokta itibarıyla bir yönetim, denetim problemi olduğu ortaya çıktı. Bir de bunlardan daha önemli finansmana erişim problemi olduğu ortaya çıktı. Biz de şu anda kamuoyunun görüşüne açtığımız, yakında sivil toplumun da görüşüne açacağımız kanun teklifimizle bu alanlarla ilgili ne yapabileceğimiz konusunda bazı düzenlemeler düşünüyoruz." diye konuştu.
Uçarmak, son zamanlarda kadın kooperatiflerinde bir gelişme olduğunu anlatarak, bakanlıklarının bunlarla ilgili desteklerini anlattı.
Kooperatiflere ürettiklerini satabilecekleri bir desteğin de verilmesi gerektiğini aktaran Uçarmak, "Paketlemede, e-ticarette mutlaka bazı gelişmeler var. Bu nedenle desteklediğimiz alanların bir süre sonra desteklenmediğinde verimsiz alanlara dönüşmesinin önüne geçersek, kooperatifçiliğin ciddi bir değer üreten mekanizma olarak ekonomimizde yerini alacağını düşünüyorum." dedi.
Vali Süleyman Elban da kooperatiflerin yerelde ve kırsalda kalkınmaya ciddi katkı sağladığını ifade etti.
Bölgesel Kooperatifler Zirvesi'nin, Adana'da yapılmasının kentte kooperatifçiliğin geliştiğinin bir göstergesi olduğunu belirten Elban, "Yeni kooperatifler de trenimize katılmaya devam edecek." diye konuştu.
Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, zirveyle kooperatifler arasında iletişimi güçlendirecek bilgi ve tecrübe aktarımını hedeflediklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezdi, ürünlerle ilgili bilgi aldı.
Kooperatiflerin stantları 18 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
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