Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları aramalarda binanın yan tarafında bulunan camlı bölümün kaldırım taşıyla kırıldığını ve bankanın içerisinde şüphelinin bulunduğunu gördü.



Polis ekipleri bankanın etrafını uzun namlulu silahlarla çevirerek şüphelinin kaçmasını önledi. AA'nın haberine göre; gözaltına alınarak polis aracına bindirilen Mehmet A. polis merkezine götürüldü.