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        Haberler Gündem Adana'da 15 ton çeşme suyunu zemzem suyu diye şişelediler

        Adana'da 15 ton çeşme suyunu zemzem suyu diye şişelediler

        Adana'da bir depoda inceleme yapan Seyhan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, 15 ton sahte zemzem suyu ele geçirdi. Zemzem suyu etiketi yapıştırılan pet şişelerin çeşme suyu ile doldurulduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 23:02 Güncelleme: 09.01.2025 - 23:02
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        Çeşme suyunu zemzem suyu diye şişelediler
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        Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir depoda sahte zemzem sularının bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti. Depoda arama yapan ekipler, üzerinde Arapça zemzem suyu yazan yüzlerce içi dolu pet şişe buldu.

        Yapılan incelemede pet şişelerin çeşme suyu ile doldurulup, üzerlerine zemzem suyu etiketlerinin yapıştırıldığı belirlendi.

        15 ton sahte zemzem suyuna el koyan zabıta, depoyu mühürleyerek kapattı. Ayrıca depo sahipleri hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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