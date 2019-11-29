Adalet herkes için konuşuldu

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali; film gösterimleri, akademik tartışmaları, soru cevaplarla geçen film sonrası söyleşileri ve sektörün profesyonellerinin buluşmasına sahne olan VisionIST 'Endüstri Günleri' ile geride bırakıldı. Tüm programlara gösterilen yüksek ilgi sayesinde 'Herkes İçin Adalet' teması ulusal ve uluslararası mecralarda geniş yer buldu

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bu yıl yine 'Adalet' temasıyla 9'uncu kez sinemaseverlerle buluştu. Festival; adaletin sadece bir suç ve karşılığında ceza kavramlarından oluşmadığını, tüm toplumu ilgilendiren ve üzerinde önemle durulması gereken bir konu olduğunu gündemde tutmak, tartışmak, ülkeler arasındaki farklılıkları, sorunları gündeme getirmek, ortak çözümler aramak üzere herkese seslendi.

Bu yıl film gösterimleri her yıl olduğu gibi Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluştu. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda 8 film yarıştı. Filmlerin yönetmen ve oyuncuları sinema salonlarında izleyicilerle buluştu.

Festivalin yönetmeni Prof. Dr. Bengi Semerci, Izeta Gradevi, Ioana Uricaru, Zuhal Olcay, Sahraa Karimi, festivalin başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer

Panorama bölümü bu yıl iki başlık altında sunuldu. 'Adalet Terazi'si bölümünde dünya sinemasının 11 seçkin örneği gösterildi. 'Beyaz Perdede Adalet' bölümünde ise son yıllarda çekilmiş değerli Türk filmlerinden bir seçki sunuldu. Onur ödülünün taktim edildiği Yeşim Ustaoğlu sinemasından bir seçki de seyirciyle buluştu. Adalet temalı kısa filmlerin oluşturduğu seçkiler ve kısa film yönetmenleri ile söyleşiler programın önemli bir parçasını oluşturdu.

'Altın Terazi Kısa Film Senaryo Yarışması', jürisinde ise Tarık Tufan, Simona Nobile ve Maxine Williamson yer aldı. Adalet temalı 68 senaryo içinden ön jürinin seçtiği 10'u finalde yarıştı. Birinci olan senaryo festivalin sağlayacağı destekle önümüzdeki yıl film olarak gösterilecek. Film endüstrisinin buluşmasını sağlayan, endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı VisionIST, 'Endüstri Günleri' 23 - 25 Kasım arasında gerçekleşti. Bu bölümde hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanımasına, iletişimde bulunmasına ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlamasına zemin oluşturuldu.

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde bu yıl, 'Adalet' temasıyla dünyanın dört bir yanından 'Adalet' temalı filmleri bir araya getirildi. Bu filmleri oluşturanları izleyicilerle buluşturarak; sosyo - kültürel hayatın zenginleştirilmesine, sinema sanatının farklı kültürlerle tanışmasına aracılık edildi. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programı, 22 - 28 Kasım arasında İstanbul Üniversitesi merkez bina doktora salonunda düzenlendi.

Festivalin dokuzuncu yılında, akademik programın ana teması 'Sanal Dünyada Adalet' olarak belirlendi. Bilişim sistemleri, internet iletişim hukuku, sosyal ağlar, yapay zekâ, bilişim suçları, dijital dönüşüm, sanal alanda insan hakları gibi konularda sunumlar yapıldı. Akademik programa, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları bulunan ABD, Almanya, Brezilya, Hollanda, Macaristan, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan ve Türkiye'den uzmanlar tebliğleriyle katıldı.