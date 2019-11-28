28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, bir hafta boyunca hem akademik toplantılarda hem de salonlarda sinemaseverleri ağırladı. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve danışmanlığı Zeynep Atakan tarafından yapılan VisionIST 'Endüstri Günleri'nde ise sinema profesyonelleri üç gün boyunca bir araya getirilerek bir ilk gerçekleştirildi.
'Herkes İçin Adalet' temasıyla gerçekleştirilen festivalin yönetmeni Prof. Dr. Bengi Semerci, törende yaptığı konuşmada, dolu dolu bir programla sinemaseverlerin karşısına çıktıklarını söyledi. Umudu merkeze alarak hareket ettiklerini söyleyen Semerci, "İzleyici sayımız her yıl artıyor. Bu durum gelecek yıl festivali yapmak için bize daha fazla heyecan verdi. Bir çok filmimiz kapalı gişe oynadı. İzleyicilere teşekkür ediyorum" dedi.
Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ise katılımcılara teşekkür ederek duygularını "Türkiye'nin çok önemli sinema filmleri var dünyada da çok önemli sinemacılar var. Bu festival; sinema yoluyla adaleti gündeme taşıyarak, adaletli hukukçuların yetişmesine katkı sağlıyorsa ne mutlu bize" sözleriyle dile getirdi.
Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü: 'Batmadan'
Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması 'En İyi Film Ödülü'nü, 'Batmadan' kazandı.
Ödülü jüri başkanı Zuhal Olcay'dan alan filmin yönetmeni Rodd Rathjen "Burada olmak çok ayrıcalıklı. Festival yöneticileri Bengi Semerci'ye, Adem Sözüer'e, burada bulunan yönetmenlere ve filmleri izleyen izleyicilere çok teşekkür ederim" dedi.
Habertürk Seyirci Ödülü: '8 Numaralı Jüri Üyesi'
Her yıl izleyiciler tarafından oylama sistemiyle verilen 'Habertürk Seyirci Ödülü'nü '8 Numaralı Jüri Üyesi' filmi kazandı. Oy kullananlar arasında yapılan çekilişle de bir sonraki festival için 3 izleyici istediği filmi ücretsiz seyretme hakkını kazandı.
Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Özel Ödülü: 'Küçük Şeyler'
Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması dalında Jüri Özel Ödülü"ne layık görülen film 'Küçük Şeyler' oldu.
Ödülü jüri üyesi Sahraa Karimi'den alan Kıvanç Sezer festivalin yöneticilerine ve emekçilerine teşekkür etti.
Filmin başrol oyuncularından Başak Özcan'a ise 'Jüri Özel Takdiri' sertifikası verildi.
Altın Terazi Kısa Film Proje Yarışması En İyi Senaryo Ödülü: Merve Gezen
Altın Terazi Kısa Film Proje Yarışması En İyi Senaryo ödülü 'Peripetia'nin senaristi Merve Gezen'e verildi.
Altın Terazi Kısa Film Proje Yarışması: Melih Bilici
Kısa film jüri özel ödülü 'İtham' ile Melih Bilici'ye verildi.
Kısa Film Seyirci ödülü ise 'Eksik' ile Volkan Budak'ın oldu.
Öğrenci Jürisi Ödülü: 'Hapishane Müdürü'
Öğrencilerden oluşan jüri ise ödülünü 'Hapishane Müdürü'ne verdi.
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