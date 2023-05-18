Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım başlamış durumda. 22 bin 43 kişinin istihdam edileceği ilanın başvuruları 25 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru sürecinin sona ermesiyle gözler "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte konuya dair detaylar...

Giriş: 18.05.2023 - 16:31 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Adalet Bakanlığı'na 18 bin 305 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Ancak sonrasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ personel alımının 22 bin 43 kişiye yükseltildiğini açıkladı. 11 Mayıs'ta sona eren başvuruların ardından adaylar "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konuya ilişkin güncel bilgiler...

  • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Başvuru sonuç tarihine ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan yapılan herhangi bir açıklama yok. Başvuru sonuçları ve sözlü sınava katılacak adayların listesi https://www.adalet.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

  • HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

    Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

    Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlarına göre;

    8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.