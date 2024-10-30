Adalet Bakanlığı 300 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı için son gün! 2024 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Adalet Bakanlığı 300 personel alımı yapacak. İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı için başvurular 30 Ekim Çarşamba günü sona erecek. Henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Öte yandan ilanda başvuru şartları, sınav tarihleri ve yeri bilgisine yer verilmişti. Peki, 2024 Adalet Bakanlığı 300 icra müdür ve müdür yardımcısı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sınavlar ne zaman yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı 300 personel alımı başvuru ekranı ve sınav tarihleri…
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Adalet Bakanlığına 300 icra müdür ve icra müdür yardımcısı alınacak. Yayımlanan ilana göre başvuru şartlarını taşıyan adaylar, yazılı ve sözlü sınava tabii tutulacak. İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvuru süreci ise bugün sona eriyor. Yazılı sınavda 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Peki 2024 Adalet Bakanlığı 300 icra müdür ve müdür yardımcısı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, yazılı ve sözlü sınavlar ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı 300 personel alımı başvuru ekranı ÖSYM AİS…
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ADALET BAKANLIĞI 300 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERİYOR!
Adalet Bakanlığı’na yazılı ve sözlü sınavlar ile açıktan 300 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alınacak.
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvuruları, 24 Ekim'de başladı ve 30 Ekim Çarşamba günü sona erecek.
Geç başvurular ise 7 Kasım 2024 tarihinde alınacak.
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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacak.
Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecek. Adaylar, saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Sınava başvurmak için;
1) Türk vatandaşı olmak,
2) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (doğum tarihi 01.01.1989 ve daha sonra olanlar),
3) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak gerekmektedir. Mezuniyet, uyruk ve yaş şartını taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.
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f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.
ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILARINI SEÇME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAZILI SINAV SORU SAYISI VE KONULARI
Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Konuları (Soru sayısı)
a) Türkçe, (10)
b) Matematik, (10)
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (5)
d) Türk Kültür ve Medeniyetleri, (5)
e) Temel Yurttaşlık Bilgisi, (5)
Alan Bilgisi Testi Konuları (Soru sayısı)
a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı, (8)
b) İcra ve İflâs Kanunu, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkinTakibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, (12)
c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu, (9)
d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı, (8)
e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Elektronik Tebligat Yönetmeliği, (8)