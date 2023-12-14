Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı. Tunç, Habertürk yayınında hakeme saldırı iddianamesinin hazır olduğunu söyledi. Tunç, "Soruşturma tamamlandı, iddianame hazırlandı, Ankara Batı 3. Asliye Mahkemesi'nde dava açıldı " ifadelerini kullandı
Giriş: 14.12.2023 - 15:11 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:18
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