Adalet Bakanı Tunç'tan İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan depremin çevre illerde de hissedildiğini, bunun ardından Bakanlığa bağlı tüm birimlerde gerekli kontrollerin yapıldığını bildirdi.

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremin ardından Adalet Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerde gerekli kontroller yapılmıştır.



Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 23, 2025

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Kontroller sonucu olumsuz bir duruma rastlanılmadığını, adalet hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle iletişim kurmaları noktasında gerekli kolaylık gösterilmektedir. Bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.