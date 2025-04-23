Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Adalet Bakanı Tunç'tan İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama - Güncel haberler

        Adalet Bakanı Tunç'tan İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklama

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki depremlerin ardından adliye binalarında, ceza infaz kurumlarında ve Bakanlığa bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmadığını belirterek, "Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır." bilgisini paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 21:19 Güncelleme: 23.04.2025 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Adalet hizmetlerinde aksama yok"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan depremin çevre illerde de hissedildiğini, bunun ardından Bakanlığa bağlı tüm birimlerde gerekli kontrollerin yapıldığını bildirdi.

        Kontroller sonucu olumsuz bir duruma rastlanılmadığını, adalet hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü belirten Tunç, şunları kaydetti:

        "Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle iletişim kurmaları noktasında gerekli kolaylık gösterilmektedir. Bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #Deprem
        #Yılmaz Tunç
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Bakan Yerlikaya: 127 artçı deprem oldu
        Bakan Tunç, DEM Parti'yi kabul edecek
        Bakan Tunç, DEM Parti'yi kabul edecek
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        THY deprem nedeniyle yolculara ilave haklar tanıdı
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbullular bu gece sokakta kalacak
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        Ünlü oyuncu depreme böyle yakalandı
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Habertürk Anasayfa