Adaçayı sirkesi nasıl yapılır?

Adaçayı bademcik iltihabına, kronik farenjite, ishale, diş eti iltihaplarına, ağız kokusuna, sinirsel baş ağrısına iyi gelen mucizevi bir bitkidir. Ayrıca toksinleri vücuttan atar, ateş düşürücü ve hafızayı güçlendirici de etkileri vardır. Faydalarını Saymakla bitiremediğimiz adaçayı bitkisinde yapılan sirke tarifi vereceğim.

Adaçayı sirkesi fazla kullanılan bir sirke değildir. Aynı zamanda fabrikalarda üretimi de yapılmadığı için adaçayı sirkesi marketlerde zor bulunur. Bu yüzden size evde kendinizin yapabileceği adaçayı sirkesinin tarifini vereceğim.

Adaçayı Sirkesi Yapılışı:

Marketlerde zor bulunduğu için adaçayı sirkesini siz evde doğal yöntemler ile kolayca hazırlayabilirsiniz.

Adaçayı bitkisinin taze çiçeklerinden faydalanılır.

Çiçeklerin renginin canlı menekşe renginde olması gerekir.

Adaçayı sirkesi diğer sirkeler gibi su ile değil elma sirkesi ile hazırlanır.

Geniş ağızlı cam bir kabın içine alınan elma sirkesinin üzerine, adaçayı çiçekleri konur ve dinlenmesi için bir kenara bırakılır.

Sirke süzüldükten sonra ise cam bir kavanoza alınır ve kullanmak üzere saklanır.

Püf Noktası:

Adaçayı sirkesi yaparken normal su değil elma sirkesi kullanın.

Adaçayı sirkesi diğer sirkeler gibi değil de ışık almayan bir ortamda ağzı kapalı şekilde yapılır.

Sirke süzüldükten sonra cam bir kavanozda saklanır.

Adaçayı sirkesi hormonal rahatsızlıklara iyi gelir.

Ilık su ile karıştırılan adaçayı sirkesi mideyi rahatlatır.

Sıcaktan aşırı etkilenenlere çok faydalıdır.

Ayrıca haricen cilt üzerine sürüldüğünde aşırı terlemeyi önler.

Yatalak hastalarda vücuda sürülürse rahatlık verir.

Diyabete karşı iyi gelir.

Yorgunluğu alır.