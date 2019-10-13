İHA'nın haberine göre; Edinilen bilgilere göre olay dün akşam saatlerinde 0-6 otobanında yaşandı. Acun Ilıcalı'nın kullandığı lüks otomobil O-6 otoyolunda lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı.

Kaza sırasında aracın hava yastıklarının açılmasıyla Ilıcalı yara almadı. Kazada lüks araç ise kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından Ilıcalı'ya "geçmiş olsun" mesajları yağdı.

Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.

AİLESİNİ TRAFİK KAZASINDA KAYBETMİŞTİ

Acun Ilıcalı'nın anne ve babası, Ilıcalı'nın kızını da alarak bir gün Bodrum'a doğru yola çıkmış, Balıkesir'de bir anda karşılarına çıkan bir araçla kafa kafaya çarpışmıştı. Kaza sonucunda Acun Ilıcalı'nın anne ve babası hayatını kaybetmiş, kızının vücudunda 18 kırık oluşmuştu.

Acun Ilıcalı, annesini ve babasını kaybettikten sonra yoğun bir travma geçirerek bir yıl boyunca evden çıkmamış ve eşinden boşanmıştı.

Öte yandan Ilıcalı, 1994 yılında da İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde geçirdiği ağır motosiklet kazası sonucunda sol kolu kırılmış ve arkasında oturan arkadaşı hayatını kaybetmişti. Ilıcalı'nın koluna 36 dikiş atılmış ve platin takılmıştır.