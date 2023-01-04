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Açlık Şekeri Kaç Olmalıdır?

Kan şekeri ölçümü öğünler arasındaki uzun aralıklarla ve alınan karbonhidrat miktarının fazlalığıyla farklılık gösterse de sağlıklı bir vücutta bu aralık normal sınırlar içerisinde yer almaktadır. Kan şekerinin arttığı durumlarda damar sertliği problemi baş gösterebilir.

Kan şekerini ölçerken bazı esaslara uymak gereklidir. Açlık kan şekeri ölçülmeden önce en az 8 saat aç kalınması gerekmektedir.

Tokluk kan şekerinde ise yemeklerden en az 2 saat sonra ölçülmelidir. Açlık kan şeker 70 mg/dl’den düşük, 100 mg/dl’den yüksek olmamalıdır.

Kan Şekeri Değerleri

Geçirdiğiniz hastalıklara, açlık ve tokluğa göre farklılık gösteren kan şekeri değerleri yetişkinlerde çocuklara oranla daha düşüktür. Sağlıklı bir bireyde çıkacak kan şekeri değer aralığı açlık halinde 70-100 mg/d, tokluk halinde 100-140 mg/dl’dir.

Açlık Şekeri Sınırı

Şayet vücutta insülin düzeyi yetersiz kalırsa karaciğer üzerinde üretilen glikoz, hücreler içine sokulmayarak kanda şeker düzeyinin yükselmesine sebebiyet verir. Açlık şekeri sınır aralığını birey aşarsa o zaman o bireyde gizli şeker vardır diyebiliriz. Ancak bunun için öncelikle 8-10 saat bir şey tüketmeden ölçüm yaptığımızdan emin olmamız gerekiyor. Açlık şeker sınır 70 ila 100mg/dl arasındadır. Açlık kan şekerinin sınırın altına düşmesine tıp dilinde hipoglisemi denir.

Açlık Tokluk Kan Şekeri

Açlık ve tokluk şekeri çıkan kan şekeri değerleri bakımından farklılık göstermektedir. Açlık kan şekeri değerleri; 50-70 mg/dl arasındaysa hipoglisemi, 70-100 mg/dl arasındaysa normal, 100-125 mg/dl arasındaysa gizli şeker ve 126 mg/dl üstüyse diyabete sebep olmaktadır. Tokluk kan şekeri değerleri ise 100-140 mg/dl arasında ise normaldir. Kan şekeri sınırları 140-199 mg/dl arasında gizli şekere, 200 mg/dl üzerinde ise diyabete neden olmaktadır.

Açlık Şekeri Nedir?

Açlık kan şekeri, bireyin 8 ila 12 saat aç kaldıktan sonra ölçülen kan şekeri değeridir. Kişi sadece gıda değil su dahi tüketmemelidir.

Açlık Kan Şekeri Nasıl Ölçülür?

Açlık kan şekeri kan testi yöntemiyle ölçülebildiği gibi evlerde kullanılan şeker ölçüm cihazlarıyla da kan şekeri takibi yapılabilir. Evde şeker ölçüm cihazlarıyla kan şekeri takibi yapmak isterseniz, aparatın ucuna yerleştirilen küçük iğneyi batırarak şekerinizi ölçebilirsiniz.

Kan Şekeri Neden Düşer?

Kan şekeri düşüklüğünün en önemli sebebi düzensiz ve sağlıksız beslenme tarzıdır. Özellikle karbonhidrat yönünden zengin hazır rafine gıdalar kan şekeri düşüklüğü üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Kan şekerinin düşmesi son derece önemli bir problemdir öyle ki hayati tehlikeye sahiptir. Önüne geçilmeyen bu sorun ilerleyerek bilinç kaybına hatta ölüme dahi sebebiyet verebilir. Sağlıklı yaşam tarzı, karbonhidrat alımının ve şeker tüketiminin azaltılması ile kan şekeri düşüklüğünün (hipoglisemi) önüne geçilebilir.

Kan Şekeri Düşüklüğü Belirtileri

Kan şekeri düşüklüğünün belirtileri çevremizdekiler tarafından fark edilir düzeyde dışarı yansır. Bilindiği üzere halk arasında “betin benzin attı, kan şekerin mi” düştü tarzı bir yaklaşım da hâkimdir. Peki, kan şekeri düşüklüğünün belirtileri nelerdir?

Soğuk terleme

Halsizlik

Açlık

Titreme

Göz kararması

Hareketlerde yavaşlama

Bilinç bulanıklığı

Dilde karıncalanma

Konuşma bozukluğu

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk