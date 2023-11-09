Acımız ilk günkü kadar taze: İlk 10 Kasım töreninden fotoğraflar
Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında törenlerle anılacak. Her sene olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım günü 9'u 5 geçe bir dakikalık saygı duruşuna geçilecek ve hayat duracak. Arşivlerden çıkan ilk 10 Kasım töreninden fotoğraflar acının hala aynı olduğunu gözler önüne seriyor.
Giriş: 09.11.2023 - 17:16 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:16
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Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikalinin ardından yurt genelinde düzenlenen ilk törenlere ait fotoğraflar, TBMM arşivinde özenle muhafaza ediliyor. İşte, ilk 10 Kasım töreninden fotoğraflar...
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Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram