Acil toplanma yerleri sorgulama

AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Özellikle Avrupa Yakası’nda hissedilen depremin ardından İstanbullular sokağa çıktı. Yarattığı korku ile vatandaşlar E-devlet'e giriş yaparak "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

ACİL TOPLANMA ALANLARI

Deprem konusunda bilgi toplamaya çalışan vatandaşlar e-devlet üzerinden afet zamanında acil toplanma alanlarını il, ilçe, mahalle ve sokak ismini girerek ev ve iş yerlerine en yakın toplanma alanlarının yerlerini öğrenebiliyorlar.

ACİL TOPLANMA ALANI BİLGİSİ SORGULAMA

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular BURADAN “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

ACİL TOPLANMA ALANI NEDİR?

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.