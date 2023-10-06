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        Haberler Gündem 3. Sayfa SAĞLIKTA ŞİDDET! Son dakika: Saldırıya uğrayan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi güvenlik görevlisi hayatını kaybetti!

        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!

        Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'nde alkollü olduğu belirlenen 2 kişinin yakınlarını ziyaret için geldiği hastanede güvenlik görevlileri ile yaşadığı arbede sırasında göğsüne darbe alan ve sonrasında kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam, yaklaşık bir aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 07:30 Güncelleme: 06.10.2023 - 08:52
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        Acil serviste göğsüne darbe almıştı! Büyük acı!
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        Trabzon'da, 9 Eylül gecesi hastanenin acil servisindeki yakınlarını ziyarete gelen 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıkmış, arbede sırasında hasta yakınlarından biri güvenlik görevlisi Sağlam'ın göğsüne fiziksel müdahalede bulunmuştu.

        KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

        AA'da yer alan habere göre arbede, polisin müdahalesiyle sonlandırılmış, Sağlam olaydan bir süre sonra kalp krizi geçirmişti.

        HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

        Kalbinin durduğu belirlenen Sağlam, sağlık personelinin müdahalesiyle yaşama döndürülerek tedavi altına alınmıştı.

        YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ali Kemal Sağlam, dün gece yaşam mücadelesini kaybetti.

        CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

        Sağlam'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        AİLESİ GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Yaklaşık bir aydır hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Sağlam'ın acı haberini alan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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        #trabzon
        #Son dakika haberler
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