Acil durumlarda hayatta kalma rehberi: Güvende olmanızı sağlayacak hayati stratejiler!
Hayatta her an her şey olabilir bu yüzden yaşanabilecek bir doğal afette veya kaza durumunda hazırlıklı olmakta fayda olabilir. Peki, bu tarz durumlara yakalanırsanız ne yapabilirsiniz? İşte, sizin için düşen asansörde ne yapılması gerektiğinden su baskınında nasıl davranmanız gerektiğine kadar 9 hayatta kalma tüyosu!
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Hayatta beklenmedik anlar her zaman kapımızda olabilir. Doğal afetlerden kazalara, acil durumlar yaşamımızın bir parçası haline gelebilir. Bu tür durumlarda soğukkanlılığımızı koruyarak doğru adımları atmak, hayatta kalmamızı sağlayabilir. Hayatta kalma becerileri, herkesin bilmesi gereken ve gerektiğinde uygulayabilmesi için kritik öneme sahiptir. İşte, acil durumlarda güvende olmanızı sağlayacak hayati ipuçları...
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1. SU BASKININDA 15 SANTİMETREDEN FAZLA SUDA YÜRÜMEMEK
Bir sel sırasında ayaklarınızı yerden kesip alıp sizi götürmek için yaklaşık 15 santimetre hareket eden su gerekir. Ayrıca, 30 santimetreye yakın sel suyu da arabanızı süpürmeye yetecek güce sahiptir. Bu nedenle, su çok derin görünmese bile 15 santimetreden daha yüksek sularda yürümemelisiniz. Bununla birlikte, içinde yürüyebileceğiniz durgun su bulmak en iyisidir.
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2. FIRTINALI HAVALARDA AYAK BİLEKLERİNİ TUTMAK
Bir fırtına sırasında kendinizi güvenli bir barınak olmadan dışarıda bulursanız ayaklarınızı bir araya getirmeli ve başınız mümkün olduğunca aşağıya doğru eğilerek ayak bileklerinizi tutmalısınız. Bu, yıldırımın vücudunuzdan yere daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayarak sizi yıldırımdan korumaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte tehlikeli olan bir ağacın altında durmaktan veya yerde düz yatmaktan daha iyi bir seçenektir.
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3. YANGINDA ALÇAK ZEMİNDE KALMAK
Sıcak hava yükseldikçe yangın, yokuş yukarı daha hızlı ilerler. Bunun yanı sıra yukarı doğru eğimin her 10 derecesinde hızı 2 katına çıkabilir. Bu nedenle mümkünse yüksek zeminlerden kaçınmalı veya tepenin diğer tarafındaki daha alçak eğime koşmalısınız. Kendinizi alevlerin arasında sıkışıp kalmış halde bulursanız o zaman ateşin kenarını geçebileceğiniz alevler arasında bir aralık bulmak için ateşe doğru koşabilirsiniz.
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4. ASANSÖR DÜŞERKEN YERE UZANMAK
Tamamen hasarsız kurtulma şansı çok nadirdir ancak yine de uygulanabilecek en iyi yöntem yere uzanmak olabilir. Asansör zeminine düz bir biçimde uzanarak zemin katına vurmak darbenin kuvvetini vücudunuza yayar. Bu durum aynı zamanda omurganızı ve uzun kemiklerinizi darbe yönüne dik olarak yönlendirir.
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Yani organlarınızın ve kemiklerinizin ezilme hasarını en aza indirir. Kaburgalar gibi daha ince kemikleriniz kırılabilir ancak beyin hasarı gibi ciddi durumlardan kurtulabilirsiniz. Bunun yanı sıra düz yatarken yüzünüzü ve başınızı, kollarınızla korumalısınız.
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5. TUZLU SUYU İÇİLEBİLİR HALE GETİRMEK
Tuzlu suyu içilebilir suya dönüştürmek için soda kutusunun üst kısmını kesip tuzlu su ile doldurmanız gerekir. Daha sonra daha büyük bir plastik su şişesinin tabanını kesin ve bir kenar oluşturmak için altını yukarı doğru çevirin. Kutuyu su şişesinin içine yerleştirin, güneşte bırakın ve bekleyin. Su buharlaşacak ve tuzu gidererek kenarlara doğru süzülecektir. Böylelikle suyun son halini içebileceksiniz.
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6. PUSULA OLMADAN YÖN BULMAK
Eğer telefonunuzun şarjı bittiyse ve yanınızda pusula da yoksa yön bulmak için gökyüzüne bakabilirsiniz. Pusula olmadan kuzeyi bulmanın yolu, güneşin gökyüzündeki konumuna bakmaktır. Güneş doğudan doğar ve batıdan batar; dolayısıyla hangi yönün doğu veya batı olduğunu belirleyebilirseniz, hangi yönün kuzey olduğunu da anlayabilirsiniz.
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7. TOZ FIRTINASINDA BEKLEMEK
Kendinizi bir kum fırtınasının yaklaştığı bir durumda bulursanız ve arabada ya da barınakta bekleyemiyorsanız arkasına saklanacak bir şey bulmalısınız. Bu bir kaya ya da ağaç olabilir. Burnunuzu ve ağzınızı korumak için ise bir parça kumaşla örtünüp fırtınanın geçmesini bekleyebilirsiniz. Ayrıca, kumaş parçasını ıslatmanız daha iyi olabilir.
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8. SUYA DOĞRU ATLAMA YOLU
Öncelikle kayaların veya başka kalıntıların bulunmadığı ve iniş yapmanın güvenli olduğu bir nokta bulmalısınız. Atladığınızda, kollarınız başınızın üstünde ve ayak parmaklarınız aşağıya bakacak şekilde sırtınızı hafifçe bükmelisiniz. Suya girdikten sonra kendinizi yavaşlatmak için kollarınızı ve bacaklarınızı mümkün olan en kısa sürede açmalısınız. Bu, özellikle suyun ne kadar derin olduğunu bilmiyorsanız kullanışlıdır.
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9. KASIRGADAN GÜVENLİ ŞEKİLDE KAÇMAK
Kasırgaya evde yakalandıysanız ilk olarak rüzgarla aranıza mümkün olduğunca çok duvar koyup en alt katta kalmalısınız. Bu, banyoya veya koridora gitmek ve kendinizi bir şilteyle örtmek gibi önlemler almanızı sağlayabilir.
Kaynak: Live Science, BBC, Science ABC, Bright Side, The Survival University