Uzmanlar, açıkta satılan ceviz başta olmak üzere tüm ürünlerdeki en büyük tehlikenin aflatoksin olduğunu belirtti.

Açıkta satılan ürünlerdeki ciddi mikrobiyolojik risklere dikkat çeken Samim Saner, ürünlerin açık olduğunda aynı zamanda her türlü mikrop ve küf bulaşmasına da açık olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuruyemişler üzerinde çoğalan bu küflerden en zararlısıdır. Dünya Sağlık Örgütü'nce kansere yol açan maddeler listesinde bir numaralı kanserojen madde olarak listelenmiş olan aflatoksin maddesidir. Aflatoksin maddesi uygun koşullarda kurutulmamış ve muhafaza edilmeyen; açıkta satılan kuruyemiş, baharat ve kuru meyvelerin üzerindeki gözle görülmeyen bir küflenme sonucunda ortaya çıkan son derece zehirli bir kimyasal maddedir. Ceviz satın alırken Tarım ve Orman Bakanlığından izinli ve resmi kontrollerden geçen; kimin, nerede ürettiği bilinen ve hijyenik koşullarda her türlü dış etkene karşı korunan paketli ürünlerin tercih edilmesinin gerekliliği daha da önem kazanıyor.”

"ÜRÜNÜN TAZE OLDUĞUNDAN EMİN OLUN"

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, beyin gelişimi için Omega 3 yağ asitlerinden zengin kaynakların çocukların beslenmesinde mutlaka yer alması gerektiğine dikkat çekerken açıkta satılan cevizdeki aflatoksin riskine karşı tüketicilere tavsiyelerde bulundu.

Dönmez, "Satın aldığınız ürünün taze olduğuna emin olun, tavsiye edilen tüketim tarihini bildiğiniz, el değmeden size ulaştığına emin olduğunuz, hijyenik koşullarda paketlenen güvendiğiniz ürünlere yönelin" dedi.

Özellikle okul çağındaki çocukların beslenme çantalarında sağlıklı atıştırmalıklar arasında cevizin tercih edilebileceğini belirten Dönmez, cevizin doğal olarak Omega 3 içeridiğini ve bunun çocukların beyin sağlığını desteklediğini belirtti.

Dönmez, yetişkinlerin de kalp sağlığı için cevizi dengeli beslenme planlarına mutlaka eklemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.