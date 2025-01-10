AÖF sınav giriş yerleriyle ilgili merak edilen ayrıntılar öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Güz Dönemi final sınavları yaklaşırken, adaylar "AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? "2025 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. İşte, sınav takvimi ve güncel duyurularla ilgili tüm bilgiler.