Hafta boyunca en iyi tabağı çıkarmak için ocağın başına geçen yarışmacılardan biri bugün elenirken; bir gelin de çeyrek altın kazandı. Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde en düşük puanı alan isim yarışmaya veda ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim gitti? İşte, 17 Kasım 2023 Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve altınların sahipleri hakkında merak edilenler...