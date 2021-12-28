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Açık Lise 2. dönem kayıtları ne zaman 2022? 2021-2022 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme kılavuzu ve kayıt yenileme tarihleri

Açık Lise 2. dönem kayıtları ne zaman 2022? 2021-2022 AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme kılavuzu

Milyonlarca Açık lise öğrencisinin heyecanla beklediği AÖL 2021-2022 2. dönem kayıtları ne zaman sorusunun cevabı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Açık Öğretim Liseleri 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. MEB AÖL internet sitesinde yer alan duyuruyla birlikte AÖL 2. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme kılavuzu da yayınlandı. Açık lise 2. dönem kayıtları nasıl yapılır? AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek?

28.12.2021 - 12:54 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Örgün öğretime devam edemeyen ya da lise eğitimini açık lise üzerinden tamamlamak isteyen öğrencilerin merakla beklediği 2021-2022 AÖL 2. dönem kayıtları nihayet başladı. 2021 AÖL 1. dönem sınavları 4-10 Aralık tarihlerinde gerçekleşmiş ve sınava katılan öğrenciler AÖL sınav sonuçlarını 20 Aralık'ta öğrenmişti. 2021-2022 Açık lise kayıtlarının nasıl yapılacağı ve ilk kayıt, kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceği MEB tarafından duyuruldu. İşte AÖL 202-2022 ilk kayıt ve kayıt yenileme kılavuzu

  • 2021-2022 AÖL 2. DÖNEM İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt duyurusuna göre AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık Pazartesi günü başladı. 

    Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ocak 2022 günü mesai bitiminde sona erecek. 

  • AÖL KAYIT YENİLEME VE İLK KAYIT NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    2021-2 Dönemi kayıt yenileme işlemlerini; ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabilecekler.

  • Ancak, ücret muafiyeti olan öğrenciler, şahsen müracaatta zorluk yaşıyor ise, ilan edilen 2021-2 Dönemi kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini e-posta, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacak.

  • 2021-2022 AÖL 2. DÖNEM İLK KAYIT SINAV ÜCRETİ NEDİR?

    Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır.

    2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

    Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

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