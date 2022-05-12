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Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, uzatıldı mı? 2022 CTE Açık cezaevi uzadı mı, ne zaman ve ayın kaçında bitiyor?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izin süresi ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri son durum araştırılıyor. Mahkum ve mahkum yakınları açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi gün bitecek? Sorusuna yanıt arıyorlar. Açık cezaevi izinleri son gün tarihi gündemdeyken açıklama Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden geldi. İşte açık cezaevi son durum...

12.05.2022 - 12:21 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Koronavirüs salgını sebebiyle getirilen Covid-19 açık cezaevi izinleri ilk olarak 14 Nisan 2020 tarihinde başlamıştı. Covid-19 salgını süresince uzatılan Açık cezaevi izinleri son olarak 31 Mart tarihinde bitmesi beklenirken bir kez daha uzatılmıştı. Açık cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği ve uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin detaylar... 

  • AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin Covid-19 iznine gönderildiği hatırlatıldı.

  • Açıklamada, "Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31 Mayıs tarihi itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkanı sağlanacaktır" denildi.

  • AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ YENİDEN UZATILACAK MI?

    Açık cezaevi izinleri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi sonucunda uzatılmıştı. İzinlerin yeniden uzatılması konusunda Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle uzatılan izinlerin sona ereceği tarihi açıkladı. Buna göre açık cezaevi izinlerinin 31 Mayıs'ta sona ermesi bekleniyor. Aksi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır. 

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