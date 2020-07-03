Acı biberin kökeni Amerika’dır. B Acı biber, Amerika’da MÖ 7500’lü yıllardan beri insanların beslenmesinin bir parçası olmuştur. Amerika’ya Avrupalıların gelmesiyle birlikte, önce İspanya ve Portekiz’de, daha sonra tüm Avrupa ve dünyada yayılmıştır.
Acı Biber kanda şeker ve kolesterolü azaltır. Kanın pıhtılaşmasını engelliyor. Trigliseritleri düşürüyor. Acı biber C vitamini, beta karoten deposudur. Son yıllarda doktorlar acı biberi; romatizmal ağrıları dindirmek, şekeri düşürmek veya damar sertliğini önlemek maksadıyla kullanmaya başladılar. Özellikle şeker hastalarının ayaklarında görülen yanma gibi ıstırapları geçirmektedir. Acı biberde bulunan kapsaisin maddesi terapatik etkileri sayesinde hastalıklara şifa oluyor. Tüm dünyada yetişebilen acı biber; pek çok yemekte kullanılmaktadır, vücudun vitamin, kalsiyum, potasyum ihtiyacını karşılamaktadır. Acı biberin özü “capsaicin”; beynin endorfin salgılamasına yol açar. Bunlar doğal ağrı kesicilerdir, mutluluk - iyilik halinin oluşmasını sağlarlar. Sinirlerin yumuşaması ile salgılanan endorfin vücutta ağrı kesici etkisi yapar.
Acı biberin faydalarını kısaca özetlersek:
Acı Biberin Zararları Var Mıdır?
Acı biber; birçok faydası bulunan bir besindir. Ancak her besin gibi aşırı tüketildiğinde bazı zararları ortaya çıkmaktadır. Aşırı tüketildiğinde; hemoroid, ülser gibi hastalıkları tetikleyebilmektedir. Acı biber esansından yapılan krem gibi ürünler de kesinlikle hekim önerisi alınıp, kullanılmalıdır.
Acı Biber Özü “Capsaicin” İle Neler Yapılmaktadır?
Acı biber özü ile yapılan ağız yıkama solüsyonları, burun spreyleri; diş ağrısı, bronşit, astım, migren için reçete edilmektedir. Burun spreyleri; kronik burun akıntılarını durdurur, hapşırma, konjesyonu azaltır
Acı Biber Özü “Capsaicin” Maddesi Hangi Hastalıklara İyi Geliyor?
Amerikan Klinik Araştırma Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmaya göre, acı biberde bulunan capsaicin adlı madde;
Yapılan başka bir çalışmada, uzun süreli capsaicin tüketmenin “kardiyak hipertrofi ve fibrozisi” (kalp krizine yol açabilen kalp kası değişiklikleri) azalttığı yönünde kanıtlar sunulmuştur. Farklı bir çalışmada ise, beyindeki capsaicin reseptörünün, geliştirilme aşamasında olan bir kimyasalla baskılanmasının; özellikle karın ağrısı, duygusal stres ve anksiyete tedavisinde umut olabileceği vurgulanmaya çalışılmıştır. Capsaicinin tek başına ya da non-steroidal antiinflamatuvar ağrı kesicilerle kombine edilerek kullanıldığında; mide-bağırsak sisteminde koruyucu - tedavi edici özelliklerinin olduğunu gösteren çalışmalar da vardır.
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