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Acı biberin faydaları nelerdir? Acı biberin zararı var mıdır?

Acı biber, tüm dünyada hem yiyecek hem de ilaç malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bu durum insan sağlığına sayısız faydalarının bir kanıtı olmuştur. Ancak bazı bünyelerde acı biberin yan etkileri de görülmektedir. Peki şifa deposu acı biberin yararları nelerdir? Acı biberin zararı ve yat etkileri var mıdır?

03.07.2020 - 08:16 | Güncelleme: ABONE OL
Acı biber

Acı biberin kökeni Amerika’dır. B Acı biber, Amerika’da MÖ 7500’lü yıllardan beri insanların beslenmesinin bir parçası olmuştur. Amerika’ya Avrupalıların gelmesiyle birlikte, önce İspanya ve Portekiz’de, daha sonra tüm Avrupa ve dünyada yayılmıştır.

Acı Biber kanda şeker ve kolesterolü azaltır. Kanın pıhtılaşmasını engelliyor. Trigliseritleri düşürüyor. Acı biber C vitamini, beta karoten deposudur. Son yıllarda doktorlar acı biberi; romatizmal ağrıları dindirmek, şekeri düşürmek veya damar sertliğini önlemek maksadıyla kullanmaya başladılar. Özellikle şeker hastalarının ayaklarında görülen yanma gibi ıstırapları geçirmektedir. Acı biberde bulunan kapsaisin maddesi terapatik etkileri sayesinde hastalıklara şifa oluyor. Tüm dünyada yetişebilen acı biber; pek çok yemekte kullanılmaktadır, vücudun vitamin, kalsiyum, potasyum ihtiyacını karşılamaktadır. Acı biberin özü “capsaicin”; beynin endorfin salgılamasına yol açar. Bunlar doğal ağrı kesicilerdir, mutluluk - iyilik halinin oluşmasını sağlarlar. Sinirlerin yumuşaması ile salgılanan endorfin vücutta ağrı kesici etkisi yapar.

  • Acı Biber Gribe Karşı Korur: Vücudunuzun beta karoten ihtiyacını tek bir besinle sağlayabilirsiniz. Acı biberden günde 1 kez yemeniz yeterlidir. C vitamini bakımından zengin olan acı biber; vücudunuzun dayanıklılığını arttırarak gribe karşı vücudunuzu koruma altına alır.
  • Acı Biber Ağrıları Keser: Acı biberin özü “capsaicin” adı verilen doğal maddesidir. Acı biber; ağzınıza değdirdiğiniz anda yakıcı bir his uyandırır. Bu his sayesinde sinirler yumuşayarak beyinde endorfin salgılar. Beyin bölgesinde salgılanan endorfin, vücutta ağrı kesici etkisi oluşturur.
  • Acı Biber Kolesterole İyi Gelir: Üniversiteler tarafından yapılan araştırmalarda; acı biberin yenmesi sonucunda, trigliseritlerin düşmesi gözlenmiş, bunun sonucunda da kötü kolesterolde azalma görülmüştür.
  • Acı Biber Kalp Krizi Riskini Azaltır: Acı biberin içinde C vitamini, beta karoten ve antioksidan bulunmasından dolayı vücudu kansere ve kalp krizi riskine karşı korur. Dolaşımın hızlanmasında etkilidir ve felç geçirme riskini en aza indirir.
  • Acı Biber Ülseri Engeller: Midedeki mikropların ölmesinde etkilidir. Mide rahatsızlıklarında en çok görülen ülserin ilerlemesini önler.
  • Acı Biber Zayıflamaya Yardımcıdır: İştah açıcı özelliği ile bilinmektedir. Bu dezavantaj gibi görüns de; acı biberin metabolizma hızlandırma ve kabızlığı önleme etkisi daha fazladır. Bu sayede zayıflatıcı özelliği vardır. Bunun dışında vücuttaki yağı yakma özelliğiyle kilo verdiriyor.
  • Acı Biber Bronşiti Azaltır: Acı biber; balgam söktürür, kronik bronşit hastalıklarında etkilidir.
  • Acı Biber Sindirime İyi Gelir: Sindirim salgısını arttırarak iştah açması sayesinde sindirimin daha rahat olmasını sağlar.
  • Acı Biber Kabızlığı Yok Eder: Acı biber lif açısından zengindir. Acı biberden günde 1 tane yiyerek kabızlık sorununuzu engelleyebilirsiniz.

Acı biberin faydalarını kısaca özetlersek:

  • Doğal bir kemoterapi görevi görerek, kanserli hücrelerin öldürülmesini sağlar.
  • Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak sindirime olumlu katkı sağlar.
  • Yağ yakma özelliği ile kolay zayıflamaya yardımcıdır.
  • Kan dolaşımını hızlandırır.
  • Grip mikrobunu önleyerek nezle, soğuk algınlığı olma riskinizi önler.
  • Yaşlanmayı geciktirerek daha genç görünmenizi sağlar.
  • Şekerin düşmesini sağlar. Kan şekerini düzenler.
  • Romatizmadan kaynaklı oluşan eklem ağrılarını azaltır.
  • İktidarsızlığa karşı vücudunuzu güçlendirir.
  • Dolu sinüsleri açar böylelikle rahat nefes almanızı sağlar.
  • Ödem ve vücudun şişliğini gidermeye yardımcıdır.

Acı Biberin Zararları Var Mıdır?

Acı biber; birçok faydası bulunan bir besindir. Ancak her besin gibi aşırı tüketildiğinde bazı zararları ortaya çıkmaktadır. Aşırı tüketildiğinde; hemoroid, ülser gibi hastalıkları tetikleyebilmektedir. Acı biber esansından yapılan krem gibi ürünler de kesinlikle hekim önerisi alınıp, kullanılmalıdır.

Acı Biber Özü “Capsaicin” İle Neler Yapılmaktadır?

Acı biber özü ile yapılan ağız yıkama solüsyonları, burun spreyleri; diş ağrısı, bronşit, astım, migren için reçete edilmektedir. Burun spreyleri; kronik burun akıntılarını durdurur, hapşırma, konjesyonu azaltır

Acı Biber Özü “Capsaicin” Maddesi Hangi Hastalıklara İyi Geliyor?

Amerikan Klinik Araştırma Dergisi’nde yayımlanan bir çalışmaya göre, acı biberde bulunan capsaicin adlı madde;

  • Kalın barsak kanseririskini azaltıyor.
  • Kalp krizi riskini azaltıyor

Yapılan başka bir çalışmada, uzun süreli capsaicin tüketmenin “kardiyak hipertrofi ve fibrozisi” (kalp krizine yol açabilen kalp kası değişiklikleri) azalttığı yönünde kanıtlar sunulmuştur. Farklı bir çalışmada ise, beyindeki capsaicin reseptörünün, geliştirilme aşamasında olan bir kimyasalla baskılanmasının; özellikle karın ağrısı, duygusal stres ve anksiyete tedavisinde umut olabileceği vurgulanmaya çalışılmıştır. Capsaicinin tek başına ya da non-steroidal antiinflamatuvar ağrı kesicilerle kombine edilerek kullanıldığında; mide-bağırsak sisteminde koruyucu - tedavi edici özelliklerinin olduğunu gösteren çalışmalar da vardır.

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