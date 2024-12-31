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        Haberler Magazin Açelya Topaloğlu'nun anneannesi hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Açelya Topaloğlu'nun anneannesi hayatını kaybetti

        Oyuncu Açelya Topaloğlu'nun bir süredir hastanede tedavi gören anneannesi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 14:40 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:40
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        Ünlü oyuncunun acı günü
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        SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Açelya Topaloğlu, aldığı acı haberle sarsıldı.

        Ünlü oyuncunun bir süredir hastanede tedavi gören anneannesi hayata veda etti. Açelya Topaloğlu, acı haberi "Hoşça kal canımın için, tatlı anneannem" sözleriyle duyurdu.

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