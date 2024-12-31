Açelya Topaloğlu'nun anneannesi hayatını kaybetti
Oyuncu Açelya Topaloğlu'nun bir süredir hastanede tedavi gören anneannesi hayatını kaybetti
Giriş: 31.12.2024 - 14:40 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:40
SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Açelya Topaloğlu, aldığı acı haberle sarsıldı.
Ünlü oyuncunun bir süredir hastanede tedavi gören anneannesi hayata veda etti. Açelya Topaloğlu, acı haberi "Hoşça kal canımın için, tatlı anneannem" sözleriyle duyurdu.
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