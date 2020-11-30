Güney Koreli müzik grubu A.C.E, Türkiye'de hayranlarına sürpriz yaptı. Grupta beş kişinin yer aldığı; Jun, Donghun, Wow, Kim Byeongkwan ve Chan, Ankara’daki Kore Kültür Merkezi’nde Türk hayranları ile çevrimiçi program aracılığıyla bir araya geldi.

'Erik Dalı'na kendi tarzlarını yansıtan müzik grubunun dans performansını 15 bin hayranı takip etti.