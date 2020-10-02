Absürt ne demek, absürt tanımı ve anlamı nedir, absürt nedir TDK, absürt örnek anlatımı nasıldır, absürt kelimesinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Absürt Tanımı:

Absürt kelimesini anlamı; Saçma, saçmalık, komik ve imkansız olan bir şey, gülünç ya da saçma olması için açıkça yanlış ya da mantıksız olarak tanımlanır.

Absürt Nedir TDK:

Saçma, saçma sapan ve saçmalık olarak ifade edilir.

Absürt Örnek Anlatımı:

Absürt, son derece mantıksız, uygun olmayan veya uygunsuz, saçma bir istek. Ciddiye almanın imkansız olduğu sözler, saçma sapan, çok saçma maceralar geçiren bir karakter. İnsan yaşamında ya da evrende düzen veya anlam olmadığı görüşünü tezahür ettirmek, saçma sapan olan her durum ile ilgili absürt kelimesi kullanılır.

Absürt Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Bu söylediklerin gerçekten çok absürt!

Senin fikirlerinin bu kadar absürt olduğunu bilmiyordum.