Abraham önce fedakarlığı sonra da görevini yaptı!

Beşiktaş, dev derbide Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken sakatlığına rağmen forma giyen Tammy Abraham alkış aldı.

Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada 55. dakikada sağ omzu çıktığı için devam edemeyen Tammy Abraham doğrudan soyunma odasına gitmişti.

Burada yapılan ilk müdahalede doktorlar tarafından çıkan omzu yerine geri yerleştirilen İngiliz yıldız, oluşan ödem nedeniyle haftayı takımdan uzak geçirdi.

Hazırlıkların ilk 4 gününde takımla çalışmayan ve hafif egzersizler yapan Abraham, son gün idmanın ısınma bölümünde kendisini denedi.

Sakatlığına rağmen hafta başından bu yana oynama ısrarını sürdüren Abraham, son kontrollerin ardından riske rağmen 11'de başladı.