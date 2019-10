ABD tarihinin gelmiş geçmiş en iyi başkanı olan Abraham Lincoln'un etkileyici hayatına birlikte göz atalım.

Doğum Tarihi: 12 Şubat 1809

Doğum Yeri: Kentucky

Nereli: Massachusetts

Burcu: Kova

Mesleği: Avukat, Eski ABD Başkanı

Abraham Lincoln Biyografisi

Eğitimi: Küçük yaşta annesini kaybeden Abraham Lincoln ‘un babası ikinci evliliğini Sarah Bush ile yapmıştır. Abraham Lincoln’a okuma aşkınıda yine Sarah Bush aşılamıştır. Abraham Lincoln maddi sıkıntılar nedeniyle okula sadece bir yıl gidebilmiştir. Bu yüzden de okula gideceği zamanları hep çalışarak geçirmiştir. Okulla ilgili düşüncelerini de sonraları şu cümleleri ile açıklamıştır: "O günlerde insanı eğitim görmek için motive yada teşvik edecek hiç bir şey yoktu." Fakat Abraham Lincoln eğitim görmemesine rağmen kendi başarılarıyla avukat olmayı başarmıştır.

Özel Hayatı: 4 Kasım 1842 tarihinde Mary Todd ile yaptığı evliliğin başlaması da büyük bir aşk ile olmuştur. Mary Todd ile olan evliliğinden dört oğlu dünyaya gelmiştir. 1 Ağustos 1843 tarihinde Robert Todd Lincoln, 10 Mart 1846 tarihinde Edward Baker Lincoln, 21 Aralık 1850'de William Lincoln ve son oğlu da 4 Nisan 1853 tarihinde dünyaya gelmiştir. Abraham Lincoln ise dört çocuğundan ikisinin ölümünü görmüş fakat yine de hayata karşı dimdik durmayı başarmıştır. Bu süreç içinde her kötü anında da yanında bulunan eşi Mary Todd Abraham Lincoln'u sakinleştiren taraf olmuştur.

İş Hayatı: Abraham Lincoln ve ailesi yaşamlarında geçim sıkıntısı yaşadıkları için sürekli çalışmak zorunda kalmışlardır. Abraham Lincoln da ailesine katkı sağlayabilmek için küçük yaştan beri okula gitmek yerine tarlalarda ırgatlık gibi pek çok ağır işlerde çalışmıştır. Ama hiç bir sebep onun okuma tutkusuna engel olamamıştır. Hatta gündüzleri çalışırken ve geceleri de mum ışığında kitap okuduğu bilinmektedir. Bu kadar çok okumasının meyvesi olarak güçlü ve etkileyici hitabetinin olduğu da düşünülmektedir. O yıllarda geçimlerini sağlamak için sürekli babası ile çalışmak zorunda kalmıştır fakat o içinde babasının yönetiminden çıkıp yoluna tek devam etmeyi istemiştir. İçinde yaşadığı bu düşüncenin onu politikaya yönlendirdiği düşünülmektedir. Bu düşüncenin kanıtı olarak da Springfield'in içinden geçen Sangamon nehrinin ıslahı için yaptığı konuşma gösterilmektedir. Kafasında sürekli babasının yanından ayrılmak olan Abraham Lincoln 1831 yılında babasının yanından ayrılarak New York'a yerleşmiştir. New York'a ilk gittiğinde bir bakkalda tezgâhtar olarak çalışmaya başlamıştır. O zamanda fiziksel olarak güçlü olması, sağlam bir karaktere sahip oluşu ve eğlenceli yönüyle kendini kısa sürede sevdirmiştir. 1832 yılına gelindiğinde New Salem Eyalet Meclisine adaylığını koymuş ve böylelikle siyasete ilk adımını atmış olmuştur. Abraham Lincoln arkadaşı olan John Stuart’ın hukukçu olması yönünde verdiği tavsiyelerden olumlu yönde etkilenmiş ve o zamanın mevcut hukuk sistemini araştırarak ilkel muhakeme ve hukuk süreçleri için eğitimin çokta önemli olmadığını fark etmiş, kendini bu yönlerde geliştirerek başarılı bir avukat olmuştur. 1836 yılına gelindiğinde ikinci defa meclise seçilmiştir. Illinois Yüksek Mahkemesi'nde ilk avukatlık kariyerine başlamıştır. 23 yıl boyunca avukatlık yapan Abraham Lincoln 5200'den fazla davaya bakmış ve birçoğunda da başarılı olmuştur. Döneminin en başarılı ve aranan avukatları arasına girmeyi başarmıştır. Abraham Lincoln sene 1841'e geldiğinde Whig partisine girmiştir. 1846'da ise Abraham Lincoln rakibi olan Peter Cartwright'ı geçmiş ve Eyalet Meclisi'nden Birleşik Devletler Kongresi'ne geçmeyi başarmıştır. 1847 yılında Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi'ne seçilmiştir. Köleliğin batıya doğru yayılmasına karşı çıkanlar Cumhuriyetçi Parti adındaki partiyi kurmuşlardır. Bu partinin kurulması ile birlikte Abraham Lincoln tekrar siyaset sahnesine çıkmış oldu. Cumhuriyetçi Parti sayesinde Abraham Lincoln ‘ün mesajları tüm ulusa yayılmaya başlamıştır. Zaman geçtikçe Abraham Lincoln partinin en etkili isimlerinden birisi olmayı başarmış ve başkanlığa uygun bir aday olmaya başlamıştır. 1960 yılına gelindiğinde de Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı gösterilmiş ve 1861 yılında kölelikle ilgili görüşlerinin de sayesinde ABD'nin yeni başkanı olarak göreve başlamıştır. Bu durum ise sürtüşme içinde olunan güneylileri iyice sinirlendirmiştir ve Abraham Lincoln ‘un yemin etmesinin ardından birkaç eyalet birlikten ayrılmıştır. Bu yüzden de Abraham Lincoln ‘un başkanlık süreci iç savaş ile başlamıştır. 1865 yılına gelindiğinde ise Abraham Lincoln ‘ün güneyliler için atadığı başkomutan sayesinde iç savaşı kuzey bölgesi kazanmış ve savaş sonlanmıştır. ABD'nin kölelik ile en çok ilgilenen başkanı olarak bilinen Abraham Lincoln 1865 yılının Ocak ayında ABD Anayasası'na 13. Madde olarak bilinen:" Kölelik ve insanların kendi izinleri olmaksızın kullanılması yasalara karşı işlenmiş cezaların dışında her türlü özgürlük kısıtlaması, ABD sınırları içinde yasaktır." maddesini eklemiştir. Abraham Lincoln tüm bu yenilikler sonucunda iç savaştan bir kaç gün sonra İyi Cuma adı verilen 14 Nisan Hristiyan Bayramını kutlamalarına katılmak için Amerikalı Kuzenimiz adlı tiyatro oyununda John Wilkes Booth adlı aşırı güneyli oyuncu ve Maryland'li casus tarafından suikasta uğramıştır. Bunsuikastin ardından 15 Nisan 1865 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Abraham Lincoln hayatını kaybettikten suikastçıları bulunup idam edilmişlerdir. İdam edilenler arasında Mary Surratt ABD tarafından idam edilen ilk kadın olarak tarihe geçmiştir.

Diğer Bilgiler: Abraham Lincoln hakkında en çok merak edilen konulardan biri ise dininin ne olduğudur. Zamanında rakipleri onu dinsiz olmakla suçladığı zaman ortaya çıkan bilgi ise; Tanrının varlığına inandığı fakat bir dinin olmadığına inandığıdır. Ancak bilinen gerçeklerden biriside oğulları öldükten sonra İncil okuduğudur. Amerikalılar tarafından sevilip benimsendiği yadsınamaz bir gerçektir. Bunun kanıtı olarak Abraham Lincoln ‘un hayatını konu alan pek çok film çekilmesi gösterilebilir. Bu filmler 1930 yılında çekilen Abraham Lincoln, 1940'da çekilen Abraham Lincoln in İllinois, 1939'da yayınlanan Young Mr. Lincoln, 1977'de ki The Lincoln Conspiracy, 1915'de Bir Ulusun Doğuşu, 2010 yılında yayınlanan Suikast, 2012 yılında çekilen Lincoln ve Saving Lincoln filmi ve 2013'te ki Killing Lincoln filmleridir. Abraham Lincoln yaşadığı siyasi hayat boyunca dillerden düşmeyen herkesi etkileyen bazı sözler söylemiştir. Bunlardan bazıları; Eğer bir ağacı kesmek için bir saatim olsaydı ilk kırk beş dakika baltamı bilerdim, Güç süreklidir, ama gücün kazandığı zaferlerin ömrü pek kısa olur, Yarın geride kalan ömrümüzün ilk günüdür, Demokrasi, halkın halk tarafından halk için iradesidir, Diyorsunuz ki A beyazdır, B siyahtır. Demek ki sorun renkte; yani açık renkte olan kişi, koyu renkte olanı köleleştirebilir, öyle mi? Ama dikkatli olun bu kurallara göre önünüze çıkacak sizden daha açık renkli kişinin kölesi olabilirsiniz, Anlayamayacağım bazı şeyler, ruhumu o kadar sıktı ki, burada olmaktansa dünyanın herhangi başka bir yerinde olmayı yeğlerim, Alkışlara inanmayın; çoğunluk alkışlarsa iyi, güzel ama alkışlayanlar ya dalkavukların elleriyse, Aynaya baktığında başka birini görmek istemiyorsan, kendin gibi ol, İyi iş yaptığımda kendimi iyi, kötü iş yaptığımda kendimi kötü hissediyorum. Tek inandığım din bu, Bir ülke yarı özgür yarı köle insanlardan oluşursa yaşayamaz, şeklindedir.

ABD'li başkan Abraham Lincoln'ün hayatı bu şekilde her insanın feyz alması gereken bir şekilde ilerlemiştir. Ona bize bıraktığı güzel değerler ve öğütler için teşekkür ediyoruz.