Bünyamin Gezer: Şiddetini ölçmeye falan gerek yoktur

"İyi hakem, çok ufak tefek nüanslarla belli olur. Bir kere gidiyorsun. Topsuz alanı da bir kontrol et Atilla Karaoğlan. Bir kere bak, hiç bakmıyorsun. Tamamen topa konsantre olmuşsun. Sen kamera mısın, sen her yeri kontrol etmek zorundasın. Orada bir mücadele var mı, hareket eden var mı? Daha dakika 9'da Aboubakar ile Perez arasında bir eşleşme var. Aboubakar, önce kafa atmaya çalışıyor. Tutturamıyor. Sonrasında da rakibine vuruyor. Görüyoruz bunu. Bu hareket bir kere ne, şiddetli hareket. Çünkü, top yok. Topun olmadığı bölgede yapılan ihlaller şiddetli harekettir. Şiddetli hareketlerde, şiddetini ölçmeye falan gerek yoktur."