Abdullah Ilgaz, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 4. oldu
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler yüksek atlama T47 sınıfında milli sporcu Abdullah Ilgaz, 4. oldu. Abdullah Ilgaz 22 yıllık Avrupa rekorunu kırdı.
Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler yüksek atlama T47 sınıfında final müsabakası 11 atletin katılımıyla yapıldı.
Milli sporcu Abdullah, 1,98 metrelik atlayışıyla 4. oldu.
Altın madalyayı ABD'den Roderick Townsend, gümüş madalyayı Hindistan'dan Kumar Nishad, bronz madalyayı ise Tarafsız Paralimpik Sporcular adına yarışan Georgii Margiev elde etti.
22 YILLIK AVRUPA REKORUNU KIRDI
Abdullah Ilgaz, erkekler T47 yüksek atlama finalinde 1.98m'lik kariyerinin en iyi atlayışıyla 22 yıllık Avrupa rekorunu kırdı.