Beşiktaş'ta 4 yıllık Şenol Güneş dönemi sonrasında takımın başına geçen Abdullah Avcı, yeni sezon çalışmaları için mesaiye başladı.

TRT Spor'un haberine göre; imzayı attığı andan itibaren Nevzat Demir Tesisleri'ne adeta kamp kuran Avcı, ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Mevcut kadrodaki futbolcuların performanslarını yükseltebilmek için kamp programı hazırlayan deneyimli teknik adam, antrenmanları da neşeli hale getirmeye çalışacak.

Sezon başı kampında oyuncuların zorlandığı kondisyon çalışmalarını topu kullanarak daha keyifli hale getirmeye çalışacak olan Abdullah Avcı, antrenmanlardaki rekabeti de üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Avcı, elindeki transfer raporunu da yönetimle paylaştı.

Öncelikli olarak iki beke takviye isteyen Beşiktaş teknik direktörü, hücumun 2 kanadında da oynayabilen bir futbolcuya ihtiyaç duyduğunu belirtti. İki bek için en önemli adaylar, Mert Müldür ve Umut Meraş...

Bu futbolcular için görüşmeler devam ediyor.