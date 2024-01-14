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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Abdullah Avcı: Trabzonspor forması ağırdır - Trabzonspor Haberleri

        Abdullah Avcı: Trabzonspor forması ağırdır

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklama yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 20:27 Güncelleme: 14.01.2024 - 20:27
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        Avcı: Trabzonspor forması ağırdır
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        AVCI'DAN TFF'YE FİKSTÜR SORUSU

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç planlamasına gönderme yapan Abdullah Avcı "Trabzonspor olarak her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Elimizdeki mevcut itibariyle şu an durum bu. Antalyaspor, bizden iki günce oynadı. Sorgulamıyorum, sadece merek ediyorum neden? Oyuncuların mücadelesinden ve yaptıklarından memnunum." dedi.

        "UMUT BOZOK ORTADA YOK!"

        Eksik oyuncularla ilgili konuşan bordo-mavili teknik adam "Afrika Kupası'na giden 3 oyuncumuz var, sakatlarımız var. Abdülkadir Ömür, Umut Bozok... Ben üç ay oldu geldim, Umut Bozok iki aydır ortada yok. Abdülkadir ile umarım bize katılım sağlarlar, bunu bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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        BAKASETAS! OYUN KALİTESİ...

        Sakat oyunculara Bakasetas'ın da eklendiğini aktaran Avcı, bu eksiklikleri bahane olarak görmediğini belirterek, "Ligin iyi takımı Antalyaspor ile oynadık. Zor bir maç olacaktı. Maçın başında golü bulduk. Baskı yapmak istedik, rakip sahaya geçtiğimiz zaman topu çabuk kaybetmemek gerekiyordu. Bunu yapamadık, çok kayıplar yaptık. Bugünkü mücadeleyi rakip kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik. Oyun kalitesini bazen ben de beğenmiyorum. Bugün bir puanla ayrıldık. İyi dinleneceğiz, perşembe günü kupa maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

        "TRABZONSPOR FORMASI AĞIRDIR"

        Kulübün hedeflerini anlatan Abdullah Avcı "Mevcuttan daha iyisini nasıl çıkartabiliriz için çalışıyoruz. Trabzonspor forması ağırdır, bunu en iyi şekilde ortaya koymamız lazım. Bu oyunun iki tarafı var. Zor bir süreçten geçiyoruz, kolay değil. Ligin üçüncüsüyüz, bu da gerçekçei bir hedeftir." açıklamasını yaptı.

        Avcı, Avrupa kupalarına katılma ve Türkiye Kupası'nı kazanma arzusunda olduklarını vurguladı.

        TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

        Transfer sorusuna yanıt veren Abdullah Avcı "Yabancı kontenjanımız dolu. Mislav Orsic'i kulüp yatırım yaptı, önümüzdeki sene itibariyle görmemiz lazım, onun önünü açacağız. Gidenler olursa, yerlerine çalışmalarımız var. Kulübün bütçesine uygun olarak hareket etmeliyiz." dedi.

        "TÜRKİYE KUPASI'NIN TALİBİYİZ"

        Türkiye Kupası'nı istediklerini söyleyen Abdullah Avcı "Türkiye Kupası hedefimiz var şimdi. Müzesinde bir sürü kupası olan Trabzonspor, tekrar bu kupanın taliplisidir. Ortalıkta bir kupa varsa, Trabzonspor her zaman buna taliptir. Oyuncuları dinlendiremiyorum, rotasyon yapamıyorum. Bu ay böyle geçecek. En iyi şekilde halletmeye çalışacağız." diye konuştu.

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