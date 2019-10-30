30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş'ta Galatasaray karşısında alınan 1-0'lık derbi galibiyeti sisleri dağıtırken, teknik direktör Abdullah Avcı, takımdaki havanın rehavete dönüşmemesi için işi sıkı tutuyor. Sakat futbolcuların da bir bir dönmesiyle birlikte derin bir nefes alan deneyimli teknik adam, Burak Yılmaz'ın yarın yapılacak olan tetkiklerini de bekliyor. Derbi galibiyetinin ardından soyunma odasında futbolculara teşekkür eden Avcı, Antalyaspor karşılaşmasının da önemine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Takımın ilk 9 haftada bekleneni verememesine karşın, son maçta alınan galibiyet ve üst sıralardaki rakiplerin puan kayıplarının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray karşısında aldığımız galibiyet ivme kazanmamız açısından çok önemliydi. Şimdi önemli olan bu havayı korumak. Antalyaspor karşısında kazanamazsak derbi galibiyetinin bir anlamı kalmaz. Bu maçı kazandığımız takdirde, önümüzdeki diğer maçlar için de rüzgarı arkamıza almış oluruz" diyerek futbolculara uyarıda bulundu.
İLK KEZ TATLI TELAŞ YAŞAYACAK
Bu sezon gerek sakatlıklar gerekse de cezalılar nedeniyle bir türlü ideal 11 kuramayan Abdullah Avcı, sakat futbolculardan gelen haberlerle rahatladı. Yarın yapılacak olan tetkiklerle birlikte Burak Yılmaz'ın da Antalyaspor karşısında forma giyip giyemeyeceği belli olacakken, Teknik Direktör Abdullah Avcı da bu sezon ilk kez tatlı bir telaş yaşayacak. Sakat oyuncuların yokluğunda eldeki isimleri sahaya süren Avcı, bu kez ilk 11'e kimi yazacağı konusunda kararsız. Derbi öncesinde sakatlıkları geçen ve ilk 11'de sahaya çıkan Gökhan Gönül ve Diaby'nin, sakatlıktan dönmesine karşın etkili bir futbol sergilemesi Avcı'nın yüzünü güldürürken, Victor Ruiz, Douglas, N'Koudou ve Burak Yılmaz'ın da sakatlıklarını atlatması halinde, Avcı'nın Antalya karşısında nasıl bir 11 kuracağı merak konusu. Victor Ruiz ve Douglas takımla birlikte çalışırken, N'Koudou'nun da bu hafta takıma dahil olması bekleniyor. Yarın yapılacak olan detaylı analizler sonrasında Burak Yılmaz'ın da takıma dahil olup olmayacağına karar verilecek. Bu futbolcuların tamamının dönmesi durumunda Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik olarak sakatlığı bulunan Dorukhan ve cezalı Caner olacak. Böylece Abdullah Avcı, bu sezon ilk kez neredeyse tam kadro olarak bir maça hazırlık yapacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!