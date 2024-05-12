Abdullah Avcı: Hedeflerimize doğru ilerliyoruz

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine anneler gününü kutlayarak başlayan Avcı, kendileri için artık geride 3 maç kaldığını belirterek, "Lig'de üçüncülük hedefini ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu tamamlamak istiyoruz. Her zaman söylüyorum taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. MKE Ankaragücü maçıyla birlikte cezaları sona erecek ve önümüzdeki sezon onlara çok ihtiyacımız var. 12 adam olarak hep yanımızda olsunlar. Böyle oyunların konsantrasyonu çok zor oluyor. Çalıştığımız noktalardan golleri bulduk bu bizim için sevindirici. Skordan dolayı oyundan kopmaların olduğu süreçlerde yaşadık. Skoru bulduktan sonra sakatlık ihtimaline karşı değişiklikler yaptık. Oyunu değil oyuncuları değiştirdik. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum "dedi.

"TRANSFER SÜREÇLERİ ÇOK ÇABUK SONUÇLANMIYOR"

Gelecek sezonla ilgili olarak ise Avcı, "Oyuncularla bire bir iletişimlerim devam ediyor. Transfer süreçleri çok çabuk sonuçlanan süreçler değil. Hem mevcut oyuncular için hem transfer yapılması istenen oyuncular için. Oyuncularım karakterli insanlar hem kiralık olanları var hem de kadromuzda olanları var. Hep birlikte hedefimiz var. Ligde üçüncülük ve kupa hedefimiz var. Oyuncularım bunun içinde olmayı çok istiyorlar. Bir problem yaşamıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Gelecekle ilgili planlarımızı ben bire bir oyuncularla konuşup anlatıyorum. Sonraki süreci ise başkanımız ve yönetim kurulumuz yürütüyor. 23 Mayıs'a kadar oynayacağımız müsabakalardan sonra bu süreci daha hızlandıracağız" ifadelerini kullandı.