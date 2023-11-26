Abdülkerim ve Sanchez Manchester'a yetişecek mi?

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'u 4-0 yenerek Manchester United maçı öncesi moral depolayan Galatasaray'da tatları Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yaşadığı sakatlıklar bozdu.

ABDÜLKERİM'İN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Maçtan önceki akşam yapılan son antrenmanda sağ bacağının üst kısmında bir ağrı hisseden Abdülkerim Bardakcı'ya yapılan tetkikler sonrasında durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

YOĞUN TEMPO NEDENİYLE DİNLENDİRİLDİ

Hem Galatasaray'da hem de son dönemde Milli Takım'da çok sık maça çıkan tecrübeli stoper, ciddi bir sakatlık yaşamaması için dinlendirildi. Abdülkerim'in Manchester United maçında ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.