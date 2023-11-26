Abdülkerim ve Sanchez Manchester'a yetişecek mi?
Galatasaray'ın bu sezonki ideal stoper ikilisi olan Abdülkerim Bardakcı'dan sonra Davinson Sanchez'in de sakatlık yaşaması Manchester United maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarları korkuttu. Abdülkerim Bardakcı'nın çarşamba akşamı oynamasına kesin gözüyle bakılırken Davinson Sanchez'in de kendisini iyi hissettiği ancak MR sonuçlarına göre hareket edileceği öğrenildi
Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor'u 4-0 yenerek Manchester United maçı öncesi moral depolayan Galatasaray'da tatları Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yaşadığı sakatlıklar bozdu.
ABDÜLKERİM'İN SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL
Maçtan önceki akşam yapılan son antrenmanda sağ bacağının üst kısmında bir ağrı hisseden Abdülkerim Bardakcı'ya yapılan tetkikler sonrasında durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
YOĞUN TEMPO NEDENİYLE DİNLENDİRİLDİ
Hem Galatasaray'da hem de son dönemde Milli Takım'da çok sık maça çıkan tecrübeli stoper, ciddi bir sakatlık yaşamaması için dinlendirildi. Abdülkerim'in Manchester United maçında ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
DAVINSON KENDİNİ İYİ HİSSEDİYOR
Alanyaspor maçının 79. dakikasında sakatlanarak yerini Victor Nelsson'a bırakan Davinson Sanchez'in ise bugün MR'ı çekilecek. Arka adalesinde ağrısı bulunan Kolombiyalı futbolcu maç sonunda kendini iyi hissettiğini söylerken yapılan ilk tetkiklerde de durumunun iyi olduğunu sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyetine aktardı.
Davinson Sanchez'in de MR sonucunda ciddi bir sorun görülmemesi durumunda Manchester United maçında Abdülkerim Bardakcı ile sahada olması bekleniyor.