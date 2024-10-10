Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Samsunspor
        SAMS
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        5
        Bellona Kayserispor
        KYS
        4
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Abdülkadir Ömür, HT Spor'da açıkladı: O teklif uykularımı kaçırıyor! - Futbol Haberleri

        Abdülkadir Ömür, HT Spor'da açıkladı: O teklif uykularımı kaçırıyor!

        Hull City'nin Türk yıldızı Abdülkadir Ömür, Antalya kampında HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'da oynadığı dönemde Manchester City'den gelen teklif hakkında da çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte Ömür'ün açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 10.10.2024 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "O teklif uykularımı kaçırıyor!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hull City'nin Türk yıldızı Abdülkadir Ömür, takımının Antalya kampında HT Spor'dan Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı.

        İşte Abdülkadir Ömür'ün sözleri:

        "Kamp gayet içi geçiyor. Hem personelin hem bizim mutlu olmamızın sebebi buradaki (Antalya) hava durumu olduğunu düşünüyorum. İngiltere sürekli kapalı ve yağmurlu olduğu için futbolcular burada boş zamanlarında havuza ve denize giriyor... Antalya hem tatil hem de kamp olarak gelinebilecek en iyi yerlerden bir tanesi..."

        "HOCAMIZ ÇOK ENERJİK"

        "Hocamız çok enerjik ve hem kaybetmekten çok hoşlanmayan hem de futbolu hatasız oynamaya yakın bir sistem olduğunu düşünüyor. Genel olarak takımdan beklentisi de hücum futbolu oynamamız. Hocamız bize daha fazla ilerde kalmamız gerektiğini anlatıyor. Tabi bu sezon başında bizim için zor oldu çünkü takıma 17-18 tane yeni oyuncu geldi o yüzden sezon başında bizi zorlamıştı ama adım adım hocamızın istediği taktiğe gelmeye başlıyoruz."

        "TAKIMDA HERKESLE ARAM ÇOK İYİ"

        "Takımda herkesle aram çok iyi. Herkes çok iyi niyetli. Bizim takımda şu anda özellikle tüm futbolcular özgüvenli, hem de mütevazi hepsini çok seviyorum. Bizim kaleci var Ivor diye Hollanda'dan geldi onunla aram biraz daha iyi bazen şakalaşıyoruz..."

        "O TEKLİF UYKULARIMI KAÇIRIYOR"

        "4 yıl önceki Manchester City teklifiydi. Yıllardır konuşuluyor. Bazı gecelerde uykumu kaçırmasının sebebi şu... O teklif belki de o zamanki düşüncem bir daha böyle bir teklif ne Trabzonspor'daki bir futbolcuya ne de başka bir futbolcuya verilebileceğini düşünmüyordum. Manchester City'nin teklifi, hâlâ uykularımı kaçırıyor. O dönem başkanımıza 'bu kadar yükseğe nasıl çıktılar bilmiyorum ama bundan yükseğe çıkamazlar' demiştim. Manchester City, 26 milyon euro teklif etmişti. Bırakmadılar, bu benim kariyerimde çok net bir kırılma noktası oldu. Tabii ki Trabzonspor'da kaldıktan sonra çocukluğumun hayali olan şampiyonluğu yaşadım ama kariyerimdeki kırılma noktası buydu...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        "Büyük İsrail" tasviri tepki topladı
        "Büyük İsrail" tasviri tepki topladı
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Habertürk Anasayfa