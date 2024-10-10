Abdülkadir Ömür, HT Spor'da açıkladı: O teklif uykularımı kaçırıyor!

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Hull City'nin Türk yıldızı Abdülkadir Ömür, takımının Antalya kampında HT Spor'dan Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı.

🐯 Hull City forması giyen Abdülkadir Ömür, HT Spor muhabiri @uguryapiici'nın sorularını yanıtladı. 💬 pic.twitter.com/2De4QzPHOV — HT Spor (@HTSpor) October 10, 2024

İşte Abdülkadir Ömür'ün sözleri:

"Kamp gayet içi geçiyor. Hem personelin hem bizim mutlu olmamızın sebebi buradaki (Antalya) hava durumu olduğunu düşünüyorum. İngiltere sürekli kapalı ve yağmurlu olduğu için futbolcular burada boş zamanlarında havuza ve denize giriyor... Antalya hem tatil hem de kamp olarak gelinebilecek en iyi yerlerden bir tanesi..."

"HOCAMIZ ÇOK ENERJİK"

"Hocamız çok enerjik ve hem kaybetmekten çok hoşlanmayan hem de futbolu hatasız oynamaya yakın bir sistem olduğunu düşünüyor. Genel olarak takımdan beklentisi de hücum futbolu oynamamız. Hocamız bize daha fazla ilerde kalmamız gerektiğini anlatıyor. Tabi bu sezon başında bizim için zor oldu çünkü takıma 17-18 tane yeni oyuncu geldi o yüzden sezon başında bizi zorlamıştı ama adım adım hocamızın istediği taktiğe gelmeye başlıyoruz."

"TAKIMDA HERKESLE ARAM ÇOK İYİ" "Takımda herkesle aram çok iyi. Herkes çok iyi niyetli. Bizim takımda şu anda özellikle tüm futbolcular özgüvenli, hem de mütevazi hepsini çok seviyorum. Bizim kaleci var Ivor diye Hollanda'dan geldi onunla aram biraz daha iyi bazen şakalaşıyoruz..." View this post on Instagram A post shared by HT Spor (@htspor) "O TEKLİF UYKULARIMI KAÇIRIYOR" "4 yıl önceki Manchester City teklifiydi. Yıllardır konuşuluyor. Bazı gecelerde uykumu kaçırmasının sebebi şu... O teklif belki de o zamanki düşüncem bir daha böyle bir teklif ne Trabzonspor'daki bir futbolcuya ne de başka bir futbolcuya verilebileceğini düşünmüyordum. Manchester City'nin teklifi, hâlâ uykularımı kaçırıyor. O dönem başkanımıza 'bu kadar yükseğe nasıl çıktılar bilmiyorum ama bundan yükseğe çıkamazlar' demiştim. Manchester City, 26 milyon euro teklif etmişti. Bırakmadılar, bu benim kariyerimde çok net bir kırılma noktası oldu. Tabii ki Trabzonspor'da kaldıktan sonra çocukluğumun hayali olan şampiyonluğu yaşadım ama kariyerimdeki kırılma noktası buydu...