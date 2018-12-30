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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hukuk fakültesi sayılarının öğrenci sayılarının azaltılması, daha nitelikli öğrencilerin gideceği bir sistemi hocalarımızla da araştırıyoruz" diye konuştu.
Adalet Bakanı Gül, CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu. Abdulhamit Gül şunları söyledi:
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım hakkında konuşan Gül, "Binali Bey İstanbul aşığı birisi. İstanbul için büyük bir fırsat olacaktır. Hayırlı olsun diyorum. Binali Bey yapısı itibarıyla en sıkıntılı zamanlarda bile çok realist bir şekilde bakıp icabında işin mizah boyutuyla bakabilen biri. Güzel bir kampanya geçeceğini düşünüyorum İstanbul'da" dedi.
FETÖ'NÜN İADE SÜRECİ
FETÖ ile mücadele konusunda açıklamalarda bulunan Gül şunları söyledi:
"Yakın zamanda ABD'li yetkililer Türkiye'ye gelecek. Adli yardımlaşma çerçevesinde bir temas söz konusu. Biz hukuk devleti gereği bu terör elebaşının iadesini ümit ediyoruz. Türkiye'de idam cezası yok. İadenin gerçekleşmesi önünde hiçbir engel olmadığını söylüyoruz."
NAFAKA KONUSU
Nafaka ödenmesi konusunda başlayan tartışmalara yanıt veren Abdülhamit Gül, "Çok ciddi bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Bu süreçte nasıl bir çerçeve çizileceği belli olacak. Aile Bakanlığı ile çalışmaların sona ermesi ve kamuoyunu tatmin edecek bir düzenlemeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.
HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI GELİYOR
"Hukuk fakültesi sayılarının öğrenci sayılarının azaltılması, daha nitelikli öğrencilerin gideceği bir sistemi hocalarımızla da araştırıyoruz" diyen Gül şunları söyledi:
"Hakim yardımcılığı savcı yardımcılığı sistemini getiriyoruz. Belli bir dönem hakim nezaretinde belli bir tecrübe kazandıktan sonra hakim adayının kürsüye çıkması. Sonrasında bir sınava daha girecek. Kazanırsa hakim olacak. Kazanamazsa hakim yardımcısı savcı yardımcısı olarak devam edecek."
AF TARTIŞMASI
Adalet Bakanı Gül, af tartışmalarına da değinerek, "Asla toplumu rahatsız edici bir af çalışması olmayacak. Ancak infaz düzenlemesi konusunda olur mu olmaz mı çalışmalar devam ediyor. Elbette siyasetin vereceği bir karar" dedi.
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