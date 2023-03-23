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Haberler Enerji

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 100 bin varil arttı

Giriş: 23.03.2023 - 09:25 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artarak 481 milyon 200 bin varile ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 448 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmedi ve 371 milyon 600 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 6 milyon 400 bin varil düşüşle 229 milyon 600 bin varile geriledi.

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 45 bin varil azalışla 6 milyon 172 bin varile geriledi, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 95 bin varil azalarak 4 milyon 932 bin varile düştü.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 11-17 Mart haftasında 98 bin varil artarak 12 milyon 741 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Mart 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2023'te 12 milyon 440 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 630 bin varil olması bekleniyor.

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