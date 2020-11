HABERTURK.COM

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın 2016’daki Türkiye ziyaretinde kendisine eşlik eden eşi Jill Biden Habertürk yazarı Kübra Par’a verdiği röportajda eşinin o günlerde neden başkan adayı olmadığını şöyle anlatıyordu: “Bu sefer değil... Bildiğiniz gibi geçen yıl oğlumuzu kaybettik. Zamanlama çok kötüydü. Joe’nun aday olup olmayacağına karar vermesi gereken günlerde derin bir acı yaşıyorduk. Yapamadık işte... Yapamadık...”

2016’da oğlunun acısıyla başkanlığa aday olmayan Joe Biden 4 yıl sonra Demokrat Parti’nin adayı olarak Trump’ı geçti ve ABD’nin 46. Başkanı oldu.

Kübra Par’a eşiyle emeklilik planları anlatan, “İkimiz de uzun zamandır önem verdiğimiz şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Ben yine eğitimle ilgileneceğim” diyen Jill Biden şimdi ABD’nin First Lady’si.

Jill Biden, 4 yıl önce Türkiye ziyaretinde Habertürk yazarı Kübra Par'a konuştu.

BİR SİNEMADA BAŞLAYAN AŞK

1990'larda İngilizce öğretmenliği yapan Jill Biden’ın için eşi Joe Biden başkanlığa adaylığını koyduğu günlerde yaptığı bir konuşmada şunları söylüyordu: "Ülke çapında hepiniz için, kendinize inanmanız için size güven veren en sevdiğiniz eğitimciyi düşünün. İşte Jill Biden bu tür bir First Lady olacak...”

Jill Jacobs (Biden),1951 yılında New Jersey’de doğdu. 5 kız kardeşi en büyüğüydü. Joe Biden’la evlenmeden önce eski bir Amerikan futbolu oyuncusu olan Bill Stevenson’la evliydi.

Joe Biden, 1972’de ilk eşi ve 9 yaşındaki kızını bir trafik kazasında kaybetti. 3 yıl sonra erkek kardeşi Joe’yu Jill’le tanıştırdı. Joe Biden çoktan politikaya atılmış bir senatördü. Jill ise hala üniversitedeydi.

Vogue dergisine verdiği bir röportajda o günleri şöyle anlatıyor Jill Biden: “Ben kot pantolon ve tişörtlü çocuklarla çıkıyordum. Joe spor bir ceket ve lofer ayakkabılarla kapıya geldiğinde ‘Bu iş asla olmaz’ diye düşünüyordum. Sonra birlikte sinemaya gittik A Man and a Woman filmini izledik. Ve çok çok iyi anlaştık...”

Joe-Jill Biden çifti 1988'de çocuklarıyla bir seçim toplantısında

JOE BIDEN ONA 5 KEZ EVLENME TEKLİF ETTİ



Jill Biden, Joe Biden’ın kendisine 5 kez evlenme teklif ettiğini söylüyor: “Joe’nun çocuklarının bir anne daha kaybetmelerine neden olmak istemedim. Yüzde 100 emin olmalıydım...”

Jill-Joe Biden çifti tanıştıktan 2 yıl sonra 1977’de New York’ta evlendi. 1981’de kızları Ashley doğdu.

Kocası siyasi kariyerinde basamakları birer birer çıkarken Jill Biden, öğretmen olarak çalıştı.

Washington’a taşınmadan önce devlet lisesinde ve ergenler için bir psikiyatri hastanesinde öğretmenlik yaptı.

Biden çifti 2008 seçim kampanyasında bir toplantı öncesi kuliste...

Eğitim alanında 2 yüksek lisans derecesi ve 2007’de Delaware Üniversitesi’nde doktora aldı: “Öğretmek benim yaptığım bir iş değil. Öğretmek beni ben yapan şey...”



MAAŞLI ÇALIŞAN İLK ‘SECOND LADY’ OLDU

Eşi Joe Biden, Obama’nın başkan yardımcısıyken ‘Second Lady’ unvanını taşıyan Jill Biden, o dönemde toplum kolejlerini teşvik etmek, asker ailelerine destek programları ve meme kanserine farkındalık yaratmak için çalıştı. Dönemin ‘First Lady’si Michelle Obama ile gazilerin ve ailelerinin eğitim programlarına ve istihdam kaynaklarına erişmesine yardım etmeyi içeren Güçleri Birleştirme Girişimini başlattı.

Jill Biden, Michelle Obama'yla birlikte 2010'da kasırganın vurduğu Haiti'de...

Jill Biden bu girişimi Kübra Par’a şöyle anlatıyordu: “Michelle Obama ve ben, bütün yıl boyunca ABD’deki asker ailelerini ziyaret ediyoruz ve etraftaki herkese bu ailelere doğrudan destek olmalarını tavsiye ediyoruz. Örneğin Washington’da sık sık kar fırtınası olur. Eğer mahallenizde savaşa gitmiş bir askerin ailesi yaşıyorsa, o evde anne ve çocuklar yalnız kalmış olabilir. Hiçbir şey yapamıyorsanız gidip o ailenin evinin önündeki karları küreyin. Oğlum savaştayken bir gün biri gelinimin evinin önüne gidip karları temizlemiş ve yolu tuzlamış. Bu bizi çok duygulandırmıştı. En zor kısmı çocuklar yaşıyor. Babaları orduda görev yapıyorsa sık sık taşınmak zorunda kalıyorlar. Durmadan okul değiştiriyorlar. Onlara babalarıyla gurur duymaları gerektiğini hatırlatmalıyız. Ben de sınıfımdaki asker çocuklarını herkesin içinde onurlandırıyorum. Oğlum savaştayken, torunum Natalie’nin öğretmeni, babasının savaştığı bölükteki askerlerin fotoğrafını sınıf kapısına asmıştı. Çocuklar her geçtiğinde Natalie’nin babasının askerde olduğunu hatırlıyor ve ona destek oluyordu.”

2012 yılında torununun askeri bir ailede olma deneyimine dayanarak Unutma, Tanrı Birliklerimizi Korusun adlı bir çocuk kitabı yayınladı.

2009’dan beri Kuzey Virginia Üniversitesi’nde İngilizce profesörü olarak çalışan Jill Biden, ABD tarihinin maaşlı bir işte çalışan ilk ‘Second Lady’si oldu...

Jill Biden Türkiye ziyaretinde baklavayla Türk kahvesi içiyor...



4 YIL GECİKMEYLE BEYAZ SARAY’DA

2015’te Joe Biden’ın oğlu Beau, 46 yaşında beyin kanserinden hayatını kaybettiğinde aile olarak çok zor zamanlardan geçtiklerini söyleyen Jill Biden, "Oğlumuzu kaybetmenin acısı Joe'nun kararını etkiledi" demişti.

4 yıl aradan sonra Joe Biden şimdi ABD’nin başkanı olarak Beyaz Saray’a taşınacak. 43 yıldır iyi günde kötü günde hep yanında olan eşi Jill Biden da bu zor zor görevde yine eşinin en büyük destekçisi olacak.