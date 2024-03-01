Abdestsizken edilen dua kabul olur mu? Abdest almadan tesbih ve zikir çekilir mi?

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Allah yolunda ihlaslı bir kul olmak isteyen kişiler için ibadetin nasıl yapıldığı konusu önemlidir. İnandığı din özelinde ibadetini layığıyla ve olması gereken şekilde yapmak isteyenler için abdestsiz ibadet edilip edilmeyeceği sorusunun yanıtlarını derledik. Devamını okuyun…

Abdestsiz Tesbih ve Zikir Çekilir mi?

Müslümanlar tarafından “abdestsiz tesbih ve zikir çekilir mi?” sorusu çok sık sorulur. İbadetlerin çoğunda abdest almak bir zorunluluk değildir. Bu nedenle net şekilde “abdestsizken zikir ve tesbih çekilmez” demek doğru değildir. Ancak ibadetinin daha faziletli olmasını ve edebe uygun hareket etmek isteyenlerin ibadet öncesi abdest alması uygun olacaktır. Sonuç olarak; abdestli olmayan birinin tesbih çekemeyeceği düşüncesinin doğruluk yapı yoktur.

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Abdestsiz Dua Etmek Günah mı?

Zikir ve tesbih çekmek kadar merak edilenlerden biri de “Abdestsiz dua etmek günah mı?” sorusunun yanıtıdır. Dua ederken abdest almak, ibadetin fazileti için daha iyi olabilir. Ancak kişi abdestli olmadığında da bazı duaları okuyabilir ve Salavat-ı Şerifler çekebilir. Yine de en doğrusu, imkân varsa abdest alınmasıdır.

Abdestsizken Kur’an Okunur mu?

Abdestsiz Kur’an-ı Kerim okunması, diğerlerine göre daha hassas bir konudur. Bu durumda kişinin gusül abdestli olması daha iyidir. Gusül abdesti olmayan kişilerin Kur’an-ı Kerim’i ezbere okuması dahi din alimlerince caiz bulunmamaktır. Neticede Kur’an-ı Kerim okumak için gusül abdesti almak daha uygundur. Kişilerin gusül abdesti değil normal abdesti olduğu bazı durumlarda ise ezberden okunması bazı alimlerce uygun görülmüştür. Ancak Kur’an-ı Kerim’i elde tutarak okumak için abdestli olmak şarttır.

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Abdest Almanın Önemi Abdest almak, İslam dini için oldukça önemli bir ritüeldir. Ruhani temizlik, ibadet fazileti ve günahlardan arınmak gibi unsurlar için abdest almanın önemi yüksektir. İslam dini, abdesti bilhassa “temizliğin sembolü” olarak kabul edilir ve ibadetlerin gerçekleştirilmesinden önce yapılması oldukça önemli görülmüştür. Abdest Nasıl Alınır? Abdestsiz okunan dualar konusu herkes tarafından merak edilir. Ancak dua okumak için en uygunu öncesinde abdest almaktır. Kafanızdan “Abdest nasıl alınır?” sorusu geçiyorsa okumaya devam edebilirsiniz; İlk olarak niyet ile başlanır. “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya.” denir ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunarak başlanır.

Eller bileklere kadar 3 kez yıkanır ve burada parmak aralarının yıkanması önemlidir.

Sağ avuç yardımıyla ağza 3 kez su alınır ve her defasında çalkalayıp tükürülür.

Yine sağ avuç ile burna 3 kez su çekilir ve sol el yardımıyla sümkürülür.

Saçların bittiği alın kısmından kulak memesine kadarki kısım üç kez yıkanır.

Sağ kol dirsekler ile birlikte 3 kez yıkanır.

Aynı uygulama sol kol için yapılır. Burada kolların her tarafının ovulması önemlidir.

Başı meshetmek için eller suyla ıslatılır ve sağ alin içiyle parmaklar birlikte başın üzerine konulur ve böylece baş meshedilir.

Kulakları meshetmek için ise sağ elin şehadet parmağı, sağ kulak içi; baş parmak ile kulak dışı; sol elin şehadet parmağıyla sol kulak içi; baş parmak ile ise kulak arkası meshedilir.

Boynu meshetmek için elleri yeniden ıslatmaya gerek yoktur. Geriye kalan üçer parmağın dış kısmını kullanarak boyun meshedilebilir.

Sağ ayak, üç kez topuklar da dâhil olmak üzere yıkanır. Parmak uçlarından başlanarak yıkanmaya başlanır ve burada parmak aralarının temizlendiğinden emin olunmalıdır.

Sol ayak da tıpkı sağ ayakta olduğu gibi topuklarla birlikte yıkanır.

Gusül Abdesti Nasıl Alınır? Normal abdestten sonra gusül abdestinin de nasıl alındığını merak ediyor olabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz; Niyet edilir.

Eller bileklere kadar yıkanır ve sonrasında edep yerleri temizlenir.

Ağza su alınır ve çalkalanır.

Burna su çekilir.

Sonrasında normal abdest gibi abdest alınmaya devam edilir.

Tüm vücut kuru yer kalmayacak kadar yıkanır.

Sonrasında önce başa, sonra sağ, en son sol omza olmak üzere tüm vücuda su dökülür. Bu işlem, 3 kez tekrarlanır.

En son ayaklar da yıkanır ve gusül abdesti bitirilmiş olur. Güsul abdesti alırken normal abdest alınır mı?

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