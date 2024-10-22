Abdest Nasıl Alınır?

Abdestle ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı mesh edin ve aşık kemikleri ile beraber ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin.” (el-Mâide, 5/6) buyurulur.

Abdest alırken farzları, sünnetleri ve adabına riâyet edilmelidir. Doğru bir şekilde abdest alınışı şu şekildedir;