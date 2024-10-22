Abdest nasıl alınır? Adım adım kadınlarda ve erkeklerde namaz abdesti alınışı ve sırası
Abdest, bazı ibadet ve amellerin yerine getirilmesinden önce yapılan dini temizliktir. İslamiyet'te en önemli ibadet olan namazın ön şartı olarak farz kılınmıştır. Müslümanların her zaman maddi ve manevi temizlik içinde bulunmalarını sağlayan bir temel unsur olan abdestin alınış şekli ve sırası vardır. Abdestin farzları ve sünnetleri yanı sıra kadın ve erkeklerde namaz abdesti alma şekli arasında fark olup olmadığı da merak edilen konular arasındadır. Peki, abdest nasıl alınır, farzları nelerdir? Kadın ve erkek için abdest alınışı, sırası, farzları, sünnetleri ve duaları ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
- 1
Abdest nasıl alınır sorusu, özellikle dini yükümlülüklerine yeni başlayan ya da bilgilerini tazelemek isteyen kişiler tarafından yanıt aramaktadır. İslam dininde ibadetler temiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle namaz gibi belli ibadetleri yapmadan önce abdest alınması gerekir. Abdest alınışı belli bir sıra takip edilerek yapılır. Kadın ve erkeklerde namaz abdesti alma şekli arasında bir farklılık yoktur. Sizler için doğru bir şekilde abdest nasıl alınır sorusunu yanıtladık. Bu içeriğimizden abdest alınışı, sırası, farzları, sünnetleri ve duaları hakkında bilgi alabilirsiniz.
- 2
Abdest Nasıl Alınır?
Abdestle ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’de, “Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başınızı mesh edin ve aşık kemikleri ile beraber ayaklarınızı yıkayın… Eğer su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin.” (el-Mâide, 5/6) buyurulur.
Abdest alırken farzları, sünnetleri ve adabına riâyet edilmelidir. Doğru bir şekilde abdest alınışı şu şekildedir;
- 3
Niyet edilir ve besmele çekilir:
"Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet ettikten sonra besmele çekilir.
Eller yıkanır:
Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır. Abdest azalarında suyun temasına engel maddeler varsa imkân ölçüsünde temizlenir. Parmaktaki yüzük oynatılıp altının yıkanması sağlanır.
Ağız çalkalanır:
Sağ el ile üç defa ağza su verilerek ağız temizliği sağlanır.
Burun yıkanır:
Yine sağ el ile üç defa burna su verilir. Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.
Yüz yıkanır:
Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her yeri üç kere yıkanır.
-
- 4
Kollar yıkanır:
Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Sol kol da dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolların her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.
Baş mesh edilir:
Sağ el ıslatılarak avuç ve parmakların içiyle başın dörtte biri veya tamamı bir defa mesh edilir
Kulaklar yıkanır:
Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.
Boyun mesh edilir:
Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.
Ayaklar yıkanır:
Önce sağ, sonra sol ayak, parmak uçlarından başlanarak topuk ve aşık kemikleri de dâhil olmak üzere üç defa yıkanır. Suyun parmak aralarına ulaşmasına özen gösterilir.
- 5
Abdest Alma Sırası
1-Niyet edilir.
2-Eller yıkanır.
3-Ağız çalkalanır.
4-Burun temizlenir.
5-Yüz yıkanır.
6-Kollar yıkanır.
7-Baş mesh edilir.
8-Kulaklar temizlenir.
9-Boyun mesh edilir.
10-Ayaklar yıkanır.
- 6
Abdestin Farzları Nelerdir?
İslam dinindeki dört mezhebe göre abdestin farzları şöyledir;
Hanefi mezhebinde:
1- Yüzü yıkamak,
2- İki kolu yıkamak [Eller kola dahildir],
3- Başın dörtte birini mesh etmek,
4- İki ayağı yıkamak.
Maliki mezhebinde:
1- Niyet etmek,
2- Yüzü yıkamak,
3- İki kolu yıkamak,
4- Başın tamamını mesh etmek,
5- İki ayağı yıkamak,
6- Muvalat [Ara vermeden, uzuvları peş peşe yıkamak],
7- Delk [Yıkanan yerleri ovmak].
Şafii mezhebinde:
1- Niyet etmek,
2- Yüzü yıkamak,
3- İki kolu yıkamak,
4- Başın, az bir kısmını mesh etmek,
5- İki ayağı yıkamak,
6- Tertip [Sırayla yıkamak].
Hanbeli mezhebinde: Abdestin farzı altıdır. Abdestin şartları da farzdır. Bu farzlar da dahil edilince, abdestte farzlar on oluyor:
1- Niyet,
2- Besmele çekmek,
3- Ağzı yıkamak,
4- Burnu yıkamak,
5- Yüzü yıkamak,
6- İki kolu yıkamak,
7- Başın tamamını mesh etmek [Kulaklar başa dahildir],
8- İki ayağı yıkamak,
9- Tertip,
10- Muvalat.
-
- 7
Abdestin Sünnetleri Nelerdir?
- Abdeste Eûzü-Besmele ile başlamak,
- Elleri bileklere kadar yıkamak,
- Ağza ve burna su vermek (mazmaza ve istinşak),
- Önce sağ organları yıkamak veya meshetmek,
- Organları üçer defa yıkamak,
- Kulakları ve boynu meshetmek,
- Misvak kullanmak.
- Niyet, tertip, organları ardarda yıkamak ve ovmak da Hanefiler’e göre sünnettir.
- 8
Abdest Duaları Nedir?
Bazı kaynaklarda abdest alırken her organın yıkanması sırasında ayrı ayrı okunacak dualara yer verilir (Nevevi, el-Ezkar, s. 32- 35). Fakat sahih rivayetlere göre Hz. Peygamber (s.a.s.), abdest alırken özel bir dua yapmamıştır. Dolayısıyla güzel anlamlar içeriyor olsa da abdest sırasında bu duaların okunması şart değildir. Bununla birlikte okumasında da bir sakınca yoktur.
Sahih rivayetlere göre Hz. Peygamber (s.a.s.) abdestin bitiminde,
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِى مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ
(Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir. Allah’ım! Beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle) duasını okuyan kimse için Cennetin sekiz kapısının açılacağını ve dilediği kapıdan içeri girmesine izin verileceğini müjdelemiştir (Tirmizi, Taharet, 41).
- 9