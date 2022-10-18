ABD’den Rusya’nın Türkiye formülüne ilk yanıt

Rusya lideri Vladimir Putin’in, Türkiye'de bir gaz üssü kurulabileceğini açıklamasının ardından ABD'den ilk değerlendirme, Ciner Medya Grubu Washington Temsilcisi Ali Çınar'ın sorusu üzerine geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen yanıtta şu ifadeler yer aldı:

"Rusya, güvenilir bir enerji tedarikçisi veya ortağı değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Başkanı Putin ile yaptığı ikili görüşmeyle ilgili ayrıntıları Türkiye Hükümeti'ne sormanızı tavsiye ederiz.

Türkiye, Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü desteğini ifade etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın eylemini 'Kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

Müttefikleri, Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmak için enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik adımlar atmaya teşvik etmeye devam ediyoruz.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını ve Ukrayna ile Rusya arasındaki diyaloğu geliştirme çabalarını takdir ediyoruz."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kuzey Akım'dan gönderilemeyen doğalgazı Karadeniz üzerinden yollayabileceğini belirterek Avrupa için Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulabileceğini açıklamıştı.

"TEKNİK OLARAK MÜMKÜN"

Türkiye'den Putin’in sözlerine olumlu yanıt verilirken ilk açıklamayı yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN "TRAKYA" DEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dağıtım merkezi için Trakya'nın en önemli yer olarak görüldüğünü belirterek "Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Bakanlığımız ile Rusya tarafı çalışmayı yapıp bize sunacaklar ve ondan sonra da adımı atmış olacağız. Burada bekleme diye bir şey yok" diye konuşmuştu.

AB'NİN ALTERNATİF ARAYIŞI

Konu ile ilgili yaklaşımı takip edilen Avrupa Birliği ise alternatif arayışında. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie Putin’in açıklamalarının sorulması üzerine Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullandığını ifade ederek, “Rus gazını mümkün olan en kısa sürede azaltmak istiyoruz. Burada sorun Rus gaz altyapısına bağımlılığımız değil. Tamamen işleyen boru hatlarımız var” demişti.